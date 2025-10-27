TiMoNo dominiert in Büppel

Der SV TiMoNo bleibt das Maß der Dinge in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Beim TuS Büppel feierten die Tabellenführerinnen einen souveränen 5:0-Erfolg. Während TiMoNo-Co-Trainer Otmar Jetses die Geschlossenheit seines Teams lobte, sah Büppel-Trainer Moritz König trotz der Niederlage auch positive Ansätze.

Der SV TiMoNo hat seine Spitzenposition in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eindrucksvoll bestätigt. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm beim TuS Büppel deutlich mit 5:0 durch und bleibt damit auch nach dem elften Spieltag ungeschlagen.

Die Treffer für den Tabellenführer erzielten Teresa Sonntag (34.), Lina Wallbaum (47.), ein Eigentor von Sophie Mariechen Seeberg (62.), Anneke Kampen (74.) und Lea Begemann (83.). Besonders nach der Pause drehte TiMoNo weiter auf und ließ dem Gastgeber keine Gelegenheit, ins Spiel zurückzufinden.

„Am heutigen Tag hat unsere Mannschaft in allen Belangen überzeugt. Unsere Kaderbreite ist unsere große Stärke. Der Sieg war, auch in dieser Höhe, vollkommen verdient“, zeigte sich Co-Trainer Otmar Jetses nach dem Schlusspfiff begeistert. TiMoNo präsentierte sich über weite Strecken souverän, nutzte seine Chancen effizient und ließ defensiv kaum etwas zu.

Trotz des deutlichen Ergebnisses zeigte sich Büppels Trainer Moritz König nicht gänzlich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „TiMoNo hat verdient gewonnen, da gibt es keine zwei Meinungen. Leider entscheiden am Ende Standards und zu viele eigene Fehler das Spiel.“ Seine Elf habe sich aber durchaus aktiv präsentiert: „Mit rund 60 % Ballbesitz für uns und 14:11 Torschüssen für TiMoNo waren wir insgesamt – vor allem in der ersten Halbzeit – alles andere als schlecht im Spiel.“

König nutzte die Gelegenheit, seine Spielphilosophie zu betonen: „In dieser Liga wird defensives Abwarten auf Fehler häufig belohnt, während aktiver Fußball das größere Risiko trägt. Wir bleiben trotzdem bei unserer Philosophie und wollen sowohl die Spielerinnen als auch den Frauenfußball weiterentwickeln, indem wir das Spiel aktiv gestalten – mit Ballaktionen statt mit Warten auf Fehler.“

Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel untermauert der SV TiMoNo seine Titelambitionen und führt die Tabelle nun mit 31 Punkten an. Büppel hingegen bleibt nach der Niederlage im Mittelfeld der Liga, zeigte aber, dass der eingeschlagene Weg trotz Rückschlägen weiterverfolgt wird.