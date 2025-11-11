TiMoNo bleibt ungeschlagen – Bunnen verkauft sich teuer

Die DJK Bunnen stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage, doch am Ende setzte sich der Spitzenreiter SV TiMoNo dank zweier Treffer nach Standardsituationen durch. Während Bunnen kämpferisch überzeugte, fehlte es offensiv an Durchschlagskraft – TiMoNo dagegen zeigte erneut, warum es an der Tabellenspitze steht.
Der Tabellenführer SV TiMoNo bleibt auch nach dem 14. Spieltag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West ungeschlagen. Beim 2:0-Auswärtserfolg über die DJK Bunnen überzeugte das Team erneut mit geschlossener Mannschaftsleistung. Bunnen hingegen zeigte großen Einsatz, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.
„Viel zu sagen gibt es diesmal nicht“, resümierte Bunnens Trainer Sascha Anneken nach der Partie. „Wir haben uns mit allem, was geht, gegen diese Niederlage gestemmt und Timmel das Leben auch gut schwer gemacht, nicht wirklich viel zugelassen und uns in alles reingeschmissen, was geht.“ Vor allem defensiv zeigte sich die DJK konzentriert, ließ dem Tabellenführer nur wenige klare Chancen zu.
Allerdings fehlte den Gastgeberinnen der offensive Zugriff. „Leider haben wir diesmal offensiv nicht so gut performt und hatten dadurch gerade in Halbzeit eins nur wenig Entlastung“, so Anneken weiter. Nach einer knappen halben Stunde war es dann Lina Wallbaum, die für TiMoNo einen schlecht verteidigten zweiten Ball nutzte und zur 1:0-Führung traf.
In der zweiten Halbzeit zeigte Bunnen mehr Initiative, fand aber weiterhin kaum Wege durch die kompakte Defensive des Spitzenreiters. „Auch wenn die zweite Hälfte besser war, ein schlecht verteidigter zweiter Ball Mitte der ersten Halbzeit und eine Standardsituation fünf Minuten vor Schluss bescherten Timmel dann aber auch drei verdiente Punkte“, sagte Anneken. Den Schlusspunkt setzte Tomke Hasnik in der 82. Minute per Standard zum 2:0-Endstand.
Auf der anderen Seite zeigte sich das TiMoNo-Trainerteam hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Woche für Woche müssen wir betonen, dass unsere größte Stärke die mannschaftliche Geschlossenheit ist. Wir sind wahnsinnig stolz auf das, was unsere Mannschaft leistet“, erklärte Trainer Jan-Henrik Koppelkamm.
Während Bunnen trotz couragierter Leistung ohne Punkte blieb, baute TiMoNo seine beeindruckende Serie weiter aus und führt die Tabelle nun mit zwölf Siegen aus 14 Spielen souverän an.