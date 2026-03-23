TiMoNo bleibt souverän – klare Sache gegen Andervenne

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der SV TiMoNo bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Maß aller Dinge. Beim deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SV Heidekraut Andervenne ließ der Tabellenführer von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen.

Bereits in der Anfangsphase stellten die Gastgeberinnen die Weichen auf Sieg. TiMoNo dominierte das Spielgeschehen und überzeugte sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball. Trainer Jan-Henrik Koppelkam zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben die taktischen Vorgaben im eigenen Ballbesitz gut umgesetzt und defensiv sehr reif gespielt. Aus diesen Gründen sind wir sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft.“

Andervenne hingegen fand zunächst überhaupt nicht in die Partie. Trainer Patrick Lonnemann sprach von einer entscheidenden Schwächephase: „Wir hatten uns einiges vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt und die erste Halbzeit komplett verschlafen.“ Diese Phase nutzte TiMoNo eiskalt aus. „Gerade eine Mannschaft wie TiMoNo nutzt solche Phasen konsequent aus und ist vor dem Tor sehr effektiv. Da muss man ehrlich sagen, dass die Niederlage in dieser Höhe verdient ist“, so Lonnemann weiter.

Mit einer komfortablen Führung im Rücken kontrollierte TiMoNo auch nach der Pause das Spiel. Andervenne zeigte sich nun verbessert, ohne jedoch entscheidend gefährlich zu werden. „In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser dagegengehalten und Moral gezeigt, waren aber auch da vor dem Tor nicht zwingend genug“, erklärte Lonnemann.

So blieb es am Ende bei einem ungefährdeten Heimsieg für den Tabellenführer, der seine starke Saison weiter untermauerte. Andervenne hingegen richtet den Blick nach vorne. „Nächste Woche gilt es dann, zuhause gegen Lutten ein anderes Gesicht zu zeigen“, kündigte Lonnemann an.