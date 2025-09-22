TiMoNo bleibt auf Kurs – Andervenne chancenlos im Topspiel

Mit einer starken Auswärtsleistung hat der SV TiMoNo am Sonntag beim SV Heidekraut Andervenne drei Punkte eingefahren und bleibt damit dicht hinter Spitzenreiter Gretesch/Osnabrück. Vor rund 100 Zuschauern brachte Alina Murra die Gäste bereits in der 23. Minute in Führung. Anneke Kampen und Teresa Sonntag machten den verdienten 3:0-Erfolg perfekt.





Patrick Lonnemann, Trainer von Andervenne, sparte nach dem Abpfiff nicht mit Selbstkritik: „Ein verdienter Sieg für TiMoNo. Wir sind erneut überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar besser drin, kassieren dann aber ein sehr ärgerliches 0:2 und gegen eine starke Defensive von TiMoNo wird es dann schwer. Am Ende riskieren wir mehr und fangen uns in der letzten Minute noch das 0:3. Jetzt heißt es, das Spiel schnell abhaken und vollen Fokus auf das Derby am kommenden Sonntag legen.“

Die Anfangsphase gehörte klar TiMoNo. Trainer Jan-Henrik Koppelkamm berichtete von mehreren Großchancen schon in den ersten Minuten, bevor Murra nach einem Einwurf und Kopfballverlängerung per Flachschuss ins rechte Eck traf. Nach der Pause stand TiMoNo weiter stabil in der Abwehr, ließ kaum Chancen zu und nutzte vorne seine Möglichkeiten. „Unsere Entwicklung schreitet Woche für Woche voran und wir werden immer stabiler. Der Sieg heute ist die Belohnung für eine geschlossene Mannschaftsleistung und harte Arbeit in den letzten Wochen“, lobte Koppelkamm die Vorstellung seines Teams.

Mit diesem Erfolg rückt TiMoNo (16 Punkte) weiter an Tabellenführer Gretesch/Osnabrück (17) heran. Andervenne (12 Punkte) bleibt trotz der Niederlage im oberen Tabellenmittelfeld, wird jedoch im anstehenden Derby punkten müssen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.