Timon Obermeier verlängert bei Haching

Weiter gemeinsam für Haching: Timon Obermeier (l.) und Sportdirektor Markus Schwabl. Beide stehen vor einer anspruchsvollen Saison, in der Führungsstärke gefragt ist. – Foto: SpVgg

Die SpVgg Unterhaching bindet Innenverteidiger Timon Obermeier bis 2027.

Was die Neubesetzung des Trainerpostens der SpVgg Unterhaching betrifft, gibt es gut eine Woche vor dem Regionalliga-Auftakt nichts Neues, Haching ist also weiter auf der Suche. Dafür hat der Verein immerhin den Vertrag mit Innenverteidiger Timon Obermeier um ein Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 22-jährige Innenverteidiger, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Spielvereinigung stammt, kommt auf 41 Pflichtspiele für die Rot-Blauen. Davon bestritt er elf Partien in der 3. Liga und 30 Partien in der Regionalliga Bayern. Nach einer langen Verletzungspause kehrte Obermeier stark zurück und erzielte beim ersten Einsatz nach seinem Comeback am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Wacker Burghausen direkt einen Treffer per Kopf.

Haching-Sportdirektor Markus Schwabl freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich habe großen Respekt vor Timon, weil es alles andere als selbstverständlich ist, nach einer schweren Verletzung so gefestigt und körperlich topfit zurückzukommen. Auch während seiner Verletzungsphase war er ständig in der Kabine, bei den Spielen vor Ort und immer ein fester beziehungsweise wichtiger Teil der Mannschaft. Sportlich halten wir große Stücke auf ihn, weil er seine Qualität sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga gezeigt hat und bei ihm noch sehr viel Potenzial vorhanden ist.“

Erfahrener Spieler, der für Stabilität sorgen kann

Timon Obermeier über seine Verlängerung: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen des Vereins. Als erfahrener Spieler sehe ich es als meine Hauptaufgabe, dem Team auf und neben dem Platz Stabilität zu geben. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich will als Führungsspieler vorangehen, damit wir unsere Ziele zu erreichen.“