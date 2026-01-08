Timon Lüpkes verlässt den FC Norden und wechselt zum SV Leezdorf

Der FC Norden und Timon Lüpkes gehen künftig getrennte Wege. Nach einer gemeinsamen Zeit im Trikot der Norder hat sich der Spieler dazu entschieden, den Verein zu verlassen und zum SV Leezdorf zu wechseln.

Lüpkes prägte seine Zeit beim FC Norden sowohl sportlich als auch menschlich. Besonders in Erinnerung bleibt dabei ein Moment, der für den Verein von großer Bedeutung war: Im Relegationsspiel gegen Riepe erzielte er das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg und hatte damit maßgeblichen Anteil an einem wichtigen Erfolg für den FC Norden.

Mit seinem Einsatz und seinem Engagement hat Timon Lüpkes die Mannschaft in seiner Zeit in Norden nachhaltig mitgeprägt. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die gemeinsamen Jahre, die sportlichen Beiträge und die vielen gemeinsamen Momente im rot-weißen Trikot.