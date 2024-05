Timo Wintels führt Bawinkel zum Sieg gegen den Spitzenreiter

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der SV Bawinkel hatte am Wochenende sicher ein paar mehr Fans als sonst. Schließlich drückte den Grün-Weißen ein Großteil der Liga die Daumen angesichts des Spiels gegen den nur vermeintlich entflohenen Tabellenführer Haselünner SV. Nach dem Spiel werden es kaum weniger geworden sein, denn Bawinkel überraschte mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg.

So., 28.04.2024, 15:00 Uhr

Bei diesem stach Timo Wintels nicht nur wegen seiner beiden Treffer und zusätzlich zwei Assists heraus. Der 24 Jahre alte Landesbeamte war damit quasi an fast allem Zählbaren seines Teams beteiligt.

Hast du mit einem Sieg gerechnet beziehungsweise hast du mit einem so deutlichen Erfolg gerechnet?

Timo Wintels: Gegen den Tabellenführer rechnet man eher nicht direkt mit einem Sieg. Ich hatte aber ein gutes Gefühl, weil alle heiß auf das Spiel waren. Unser Trainer hat uns hervorragend eingestellt.

Zur Pause war der Drops ja im Grunde gelutscht, wie lief das Spiel aus deiner Sicht?

Wintels: In den ersten 15 Minuten war das Spiel recht ausgeglichen. Danach haben wir aus gefühlt drei Torchancen drei Tore gemacht. Schon nach dem ersten Tor wirkte Haselünne verunsichert und wir kamen immer besser in das Spiel. Das 4:0 vor der Pause war dann die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin. Unglücklicherweise haben wir dann noch ein unnötiges Gegentor bekommen.

Du selbst warst nicht ganz unbeteiligt mit deinen vier Scorer-Punkten in gut 60 Minuten. Gute Tagesform oder woran lag es?

Wintels: Bei den Toren stand ich beide Mal gut und konnte den Ball ohne größere Probleme über die Linie drücken. Ich habe zwei Mal von guten Vorlagen profitiert.

Man hat solche und solche Tage im Fußball. Letzte Woche gegen Teglingen beispielsweise ist von mehreren Großchancen von uns kein Ball ins Tor gegangen. Wir hatten einfach alle die richtige Einstellung und haben uns für eine gute Leistung belohnt.

Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Wintels: Glücklicherweise musste nur unser Trainer, aufgrund des Spielstandes, eine Kiste ausgeben.

Durch euren Sieg ist das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg inklusive SV Bawinkel spannend ohne Ende. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Wintels: In der Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Wir sind froh, dass wir bisher so viele Punkte holen konnten, dass wir weit von den Abstiegsplätzen weg sind. Hätte uns das vor der Saison jemand gesagt, hätten wir wahrscheinlich darüber gelacht. Wir wollen die Saison nun möglichst positiv ausklingen lassen.

Und wer kommt am Ende mit euch in die Bezirksliga?

Wintels: Ich denke, über einen Aufstieg brauchen wir nicht nachzudenken. Wir sind froh, aktuell nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Favorit auf den Aufstieg ist für mich ganz klar Herzlake.

Wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte, kommt für dich ein Vereinswechsel in Frage?

Wintels: Wir sind eine junge Truppe, die sich noch gut weiter entwickeln kann. Es macht super viel Spaß für den Heimatverein in der Kreisliga zu kicken. So weit ich weiß, haben wir alle für die kommende Saison zugesagt. Da braucht man nicht über einen Wechsel nachdenken.

Du selbst bist 24 Jahre alt, kommst jetzt ins beste Fußballalter. Welche persönlichen Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesteckt?

Wintels: Ehrlich gesagt habe ich bisher keine Ziele ausgemacht. Wichtig ist für mich, gesund zu bleiben und weiterhin den Spaß am Fußball zu haben.

__________

