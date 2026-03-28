Timo Teufel hört als Trainer der SG Tairnbach 2026/27 auf von Jonas Fuchs · Heute, 16:21 Uhr · 0 Leser

Timo Teufel (hier noch im Trikot des FC Odenheim) hört nach dieser Saison als Trainer der SG Tairnbach auf. – Foto: Marcel Eichholz

Timo Teufel informierte diese Woche den Spielausschuss und die Spieler der SG Tairnbach, dass er in der nächsten Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird.

Die in der Vergangenheit sehr dünne Spielerdecke, gepaart mit großem Verletzungspech, bremst einen jungen, ehrgeizigen Trainer wie Timo Teufel aus. Als engagierter Trainer konnte er so keinen Einfluss auf die Mannschaft nehmen, die sich notgedrungen öfters alleine aufstellte. Zudem verlor man die Toptorjäger Maximilian Weyhrother und Muharrem Iseni durch Vereinswechsel zu höherklassigen Vereinen. Timo Teufel selbst konnte in das Spielgeschehen als Spieler nicht mehr eingreifen, da er im Dezember 2025 zum wiederholten Male am Sprunggelenk durch den ehemaligen Mannschaftsarzt der TSG Hoffenheim, Dr. Ott, operiert wurde.

Umso erstaunlicher die Erfolge der SG Tairnbach. Was man leisten kann, wenn auch die Ersatzbank qualitativ gut besetzt ist, zeigte das Spiel gegen den Klassenprimus VfB Wiesloch, das man mit etwas mehr Glück auch 3:2 hätte gewinnen können. Eine Woche später musste man 4 Spieler ersetzen und kam so beim FC Meckesheim-Mönchzell mit 6:1 unter die Räder. Timo Teufel konnte als Spieler der U 19 der TSG Hoffenheim von seinem damaligen Trainer Julian Nagelsmann viel von dessen Trainingsmethoden abschauen.