Timo Teufel hört als Trainer der SG Tairnbach 2026/27 auf

Timo Teufel informierte diese Woche den Spielausschuss und die Spieler der SG Tairnbach, dass er in der nächsten Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird.
Die in der Vergangenheit sehr dünne Spielerdecke, gepaart mit großem Verletzungspech, bremst einen jungen, ehrgeizigen Trainer wie Timo Teufel aus. Als engagierter Trainer konnte er so keinen Einfluss auf die Mannschaft nehmen, die sich notgedrungen öfters alleine aufstellte.
Zudem verlor man die Toptorjäger Maximilian Weyhrother und Muharrem Iseni durch Vereinswechsel zu höherklassigen Vereinen. Timo Teufel selbst konnte in das Spielgeschehen als Spieler nicht mehr eingreifen, da er im Dezember 2025 zum wiederholten Male am Sprunggelenk durch den ehemaligen Mannschaftsarzt der TSG Hoffenheim, Dr. Ott, operiert wurde.
Umso erstaunlicher die Erfolge der SG Tairnbach. Was man leisten kann, wenn auch die Ersatzbank qualitativ gut besetzt ist, zeigte das Spiel gegen den Klassenprimus VfB Wiesloch, das man mit etwas mehr Glück auch 3:2 hätte gewinnen können. Eine Woche später musste man 4 Spieler ersetzen und kam so beim FC Meckesheim-Mönchzell mit 6:1 unter die Räder.
Timo Teufel konnte als Spieler der U 19 der TSG Hoffenheim von seinem damaligen Trainer Julian Nagelsmann viel von dessen Trainingsmethoden abschauen.
Somit sucht die SG Tairnbach für die nächste Runde einen engagierten Trainer bzw. einen Spielertrainer und Timo Teufel, der inzwischen in Mühlhausen wohnt, einen Verein mit Zukunftsperspektive.
Die SG Tairnbach ist ein außergewöhnlicher Verein, bei dem sich Tradition (2027 feiert man das 100 jährige Jubiläum) und wohltuende familiäre Verhältnisse die Hand geben.
Der Gesamtverein hat nahezu 800 Mitglieder, wobei die Turn- und Gymnastikabteilung die größte Sparte darstellt. Es sind zwei Naturrasenplätze, ein frisch renoviertes Clubhaus und eine vereinseigene Sporthalle vorhanden.
Mit der Nichtverlängerung für die nächste Runde durch Timo Teufel ergibt sich für die SG Tairnbach die Chance, sich um einen Spielertrainer zu bemühen.
Geschrieben von dem Ehrenmitglied der SG Tairnbach, Norbert Wallusch, in Abstimmung mit dem Trainer Timo Teufel und dem Spielausschuss der SG Tairnbach (Bernd Fuchs)