Timo Spennesberger macht weiter gemeinsame Sache mit Sascha Mölders

Mölders setzte auf Spennesberger und beorderte ihn in die Startelf. Die Mission Klassenerhalt gelang - und auch in der kommenden Saison werden Mölders und Spennesberger nun zusammenarbeiten. "Seit Sascha hier ist, tut sich hier einiges. Er hat aus uns eine Einheit geformt. Es geht merklich vorwärts. Er schiebt überall an, wo er ist, das muss man ihm lassen", schmunzelt Spennesberger, der zu seinem Coach ein herzliches Verhältnis pflegt. Unter dem ehemaligen Bundesligastürmer blühte der Niederbayer zuletzt auf, durfte sogar des Öfteren auf der Zehn ran. "Das taugt mir, da kann ich kreativ sein." Fußballerisch ist er in Ostwestfalen angekommen, und auch privat hat er sein Glück gefunden. "Meine Freundin kommt aus der Region und wohnt zwei Minuten vom Stadion weg. Das ist natürlich schön, aber der Hauptgrund, warum ich meinen Vertrag verlängert habe, hat schon fußballerische Gründe. Ich fühle mich hier wohl und freue mich auf die neue Saison in einer starken Regionalliga West", betont der Mittelfeldmann.

Nach seinem zweiwöchigen Urlaub auf Zypern hält sich Timo Spennesberger derzeit im heimischen Windberg auf. Durch ein individuelles Laufprogramm hält er sich fit. Richtig los geht`s dann wieder am 22. Juni, wenn Sascha Mölders zum Start in die Vorbereitung bittet. Und die wird sicher wieder schweißtreibend, verlangte doch Mölders seinen Schützlingen für die Mission Klassenerhalt in Wiedenbrück alles ab. "Wir haben bestimmt 1.000 Läufe absolviert, um richtig fit zu werden", grinst Spennesberger. Da kennt die ehemalige "Wampe von Giesing" keine Gnade...