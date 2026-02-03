Timo Schulz: „Uns wurde maximal ins Gesicht gespuckt“

Gegenüber dem Reviersport zeigte sich hingegen Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des Oberligisten VfB Homberg, erleichtert: „Ich bin froh, dass das Kasperletheater hier vorbei ist. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Der Verein hatte ohnehin keinem Spieler die Teilnahme an einer solchen Liga erlaubt. Büderichs Trainer Sebastian Siebenbach hatte hingegen ein paar Baller-League-Akteure in seinen Reihen und äußerte sich daher verständnisvoller: „Als Trainer schaue ich darauf mit gemischten Gefühlen. Ich richte mein Training nicht nach der Baller League aus. Auf der anderen Seite ist es für die Spieler ein Event, etwas Besonderes. Da denke ich auch: Wieso sollte man dagegen sein? Die Jungs haben Spaß und wir sind immer noch im Amateursport.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: