Timo Schulz: „Uns wurde maximal ins Gesicht gespuckt“

Die „Tisis“ waren Besitzer der VfR Zimbos, gemeinsam mit dem Streamer Simon Schildgen, genannt „GamerBrother“. Ihr Trainer Salah El Halimi hatte sich schon in der vergangenen Woche gegenüber dieser Redaktion geäußert. Auch Schildgen zeigt sich in einem Livestream wütend über das Baller-League-Aus: „Was mich wirklich stört, ist, wie respektlos mit den Leuten umgangen wurde, die die Baller League lieben und sich dafür aufgeopfert haben.“ Den Chefs sei nicht bewusst, welche Verantwortung sie hätten. „Wenn du eine eigene Liga machst, deine Liga über 100 Spieler, Mitarbeitende, Manager und Trainer hat, dann hast du eine Verantwortung. Ich finde es sehr schwach, wie wenig sich die Baller League ihrer eigenen Verantwortung bewusst war.“ Schildgen weiter: „Wir reden für viele Menschen, die ihre Zeit und vor allem ihr Herzblut dafür aufgeopfert haben, über Monate verarscht zu werden. Das finde ich richtig respektlos.“
Gegenüber dem Reviersport zeigte sich hingegen Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des Oberligisten VfB Homberg, erleichtert: „Ich bin froh, dass das Kasperletheater hier vorbei ist. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Der Verein hatte ohnehin keinem Spieler die Teilnahme an einer solchen Liga erlaubt. Büderichs Trainer Sebastian Siebenbach hatte hingegen ein paar Baller-League-Akteure in seinen Reihen und äußerte sich daher verständnisvoller: „Als Trainer schaue ich darauf mit gemischten Gefühlen. Ich richte mein Training nicht nach der Baller League aus. Auf der anderen Seite ist es für die Spieler ein Event, etwas Besonderes. Da denke ich auch: Wieso sollte man dagegen sein? Die Jungs haben Spaß und wir sind immer noch im Amateursport.“
