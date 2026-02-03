 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Timo Schulz: „Uns wurde maximal ins Gesicht gespuckt“

Das Aus der Baller League hat hohe Wellen geschlagen. Einige Manager haben sich nun auf verschiedenen Plattformen geäußert und äußern ihre Enttäuschung, aber auch teils scharfe Kritik.

von RP / Stefan Loyda · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Am vergangenen Mittwoch platzte die Bombe: Die Baller League in Deutschland ist Geschichte. Die als erstes gestartete Hallenfußballliga konzentriert sich in Zukunft auf die Märkte in den USA und dem Vereinigten Königreich. Die bisherigen Teilnehmer – Spieler, Trainer, Manager – verlieren somit ein teils gut bezahltes Hobby. Mittlerweile haben sich einige Content Creatoren zum Aus geäußert.

Auch die Düsseldorfer „Brotatos“ hatten in der Baller League ihr eigenes Team und zeigten sich traurig über das Ende: „Wir sind genauso mitgenommen, wie viele auch online reagiert haben“, sagt „Holzi“ von den Brotatos in deren Podcast „Nachspielzeit“. „Wir sind supertraurig. Wir haben viel dafür getan, dass wir ein gutes Team haben. Wir waren sehr froh, dass es wieder von Berlin nach Köln ging. Wir haben Blut, Schweiß, Tränen und Leidenschaft reingesteckt. Schade, dass es so zu Ende gehen muss.“ Auch sein Kollege Lucas „Spidey“ gab zu: „Für mich ist es komplett beschissen. Ich habe mich so gefreut...“ Die Brotatos liefern seit Jahren Content zum Thema Fußball ab. Seit 2020 haben die beiden eine eigene Mannschaft, seit Sommer ihren eigenen Verein (FC Bewegung), der in der Kreisliga C, Gruppe 1, den vierten Platz belegt.

Trainer und Verantwortliche haben gemischte Gefühle

Timo Schulz vom Twitch-Duo „TisiSchubech“ wird im Livestream noch deutlicher: „Es ist geisteskrank, mit wie vielen Existenzen gespielt wurde. Das Statement der Baller League können und wollen wir nicht akzeptieren.“ Einige Spieler und Trainer hätten sich auf die Gehälter der Baller League verlassen. Aktive und Coaches hatten in der abgelaufenen Saison sonntags nach Berlin anreisen müssen, sind erst dienstags wieder nach Hause gefahren. Sie mussten mit Vereinen und Arbeitgebern ihre Teilnahme abklären. Einige Spieler haben den Verein wechseln müssen, manche ihre Stunden beim Arbeitgeber reduzieren. „Sie haben sich auf Worte verlassen, die nicht gehalten wurden.“

Auch die „Tisis“ selbst haben für die nun nicht mehr anstehende Saison bereits Aufwand betrieben, indem sie Spieler gesucht und Videos gedreht haben. „Wir haben immer geackert und sind so viele Extrameilen gegangen für nichts. Uns wurde maximal ins Gesicht gespuckt“, sagt Schulz weiter.

Die „Tisis“ waren Besitzer der VfR Zimbos, gemeinsam mit dem Streamer Simon Schildgen, genannt „GamerBrother“. Ihr Trainer Salah El Halimi hatte sich schon in der vergangenen Woche gegenüber dieser Redaktion geäußert. Auch Schildgen zeigt sich in einem Livestream wütend über das Baller-League-Aus: „Was mich wirklich stört, ist, wie respektlos mit den Leuten umgangen wurde, die die Baller League lieben und sich dafür aufgeopfert haben.“ Den Chefs sei nicht bewusst, welche Verantwortung sie hätten. „Wenn du eine eigene Liga machst, deine Liga über 100 Spieler, Mitarbeitende, Manager und Trainer hat, dann hast du eine Verantwortung. Ich finde es sehr schwach, wie wenig sich die Baller League ihrer eigenen Verantwortung bewusst war.“ Schildgen weiter: „Wir reden für viele Menschen, die ihre Zeit und vor allem ihr Herzblut dafür aufgeopfert haben, über Monate verarscht zu werden. Das finde ich richtig respektlos.“

Gegenüber dem Reviersport zeigte sich hingegen Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des Oberligisten VfB Homberg, erleichtert: „Ich bin froh, dass das Kasperletheater hier vorbei ist. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Der Verein hatte ohnehin keinem Spieler die Teilnahme an einer solchen Liga erlaubt. Büderichs Trainer Sebastian Siebenbach hatte hingegen ein paar Baller-League-Akteure in seinen Reihen und äußerte sich daher verständnisvoller: „Als Trainer schaue ich darauf mit gemischten Gefühlen. Ich richte mein Training nicht nach der Baller League aus. Auf der anderen Seite ist es für die Spieler ein Event, etwas Besonderes. Da denke ich auch: Wieso sollte man dagegen sein? Die Jungs haben Spaß und wir sind immer noch im Amateursport.“

