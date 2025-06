Timo Schultz wird neuer Cheftrainer des VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat die zentrale Personalie für die kommende Drittliga-Saison geklärt: Timo Schultz übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Der 47-Jährige unterschrieb am Dienstagmittag seinen Vertrag an der Bremer Brücke und wird damit Nachfolger von Marco Antwerpen. Mit dieser Entscheidung schließt der Klub die erste zentrale Etappe seiner strukturellen und sportlichen Neuausrichtung ab.

Timo Schultz ist in der deutschen Fußballszene kein Unbekannter. Als aktiver Spieler vor allem beim FC St. Pauli aktiv, schlug der gebürtige Ostfriese nach seiner Karriere früh den Weg als Trainer ein – zunächst in Hamburg im Nachwuchsleistungszentrum, später als Cheftrainer der Profis. Mit den Kiezkickern gelang ihm in seiner ersten Zweitliga-Saison ein souveräner Klassenerhalt, gefolgt von einer starken Saison mit Platz fünf – nur knapp hinter dem Relegationsrang.

Weitere Stationen führten ihn in die Schweiz zum FC Basel und zuletzt zum 1. FC Köln, den er unter schwierigen Rahmenbedingungen übernahm. Trotz verbesserter Leistungen in der Rückrunde konnte er den Bundesliga-Abstieg des FC nicht verhindern.