Timo Schultz kündigt Rotation an – VfL setzt auf stabile Defensive

Am Mittwochabend wartet auf den VfL Osnabrück die nächste hohe Hürde in der 3. Liga: Im Flutlichtspiel trifft die Mannschaft von Trainer Timo Schultz auf Rot-Weiss Essen. Gespielt wird im stimmungsvollen Stadion an der Hafenstraße – rund 2.200 VfL-Fans begleiten ihre Mannschaft ins Ruhrgebiet. Nach zuletzt vier Spielen ohne Gegentor will Osnabrück auch gegen eines der torgefährlichsten Teams der Liga defensiv stabil bleiben.

Rot-Weiss Essen geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Uwe Koschinat, der in Osnabrück bestens bekannt ist, gehört aktuell zu den offensivstärksten Teams der Liga. Elf Tore und 95 Abschlüsse nach fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. Besonders gefährlich: Kingsley Owusu, der mit bereits vier Saisontreffern Essens Toptorjäger ist. Auch bei Standards und Einwurf-Flanken zeigt sich RWE kreativ – ganze 26 Mal landete ein Einwurf in der Gefahrenzone.

Die Partie ist ein Wiedersehen mit mehreren ehemaligen VfL-Akteuren: Trainer Uwe Koschinat war 2022/23 für 28 Spiele Cheftrainer in Osnabrück, auch Ahmet Arslan schnürte zwischen 2017 und 2019 die Schuhe für die Lila-Weißen. Auf Osnabrücker Seite hat Kai Pröger eine RWE-Vergangenheit – genauso wie Torwarttrainer Daniel Davari und Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

In der Liga steht die Mannschaft nicht nur aufgrund ihrer Offensivstärke gut da: Mit über 52 Prozent Ballbesitz und einer überdurchschnittlichen Zweikampfquote gehört Essen zu den Topteams der Liga. Zuletzt gewann man beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg mit 3:1.

Osnabrück reist mit Rückenwind nach Essen. Vier Mal in Folge blieb man ohne Gegentor, Lukas Jonsson steht damit an der Spitze aller Drittligatorhüter. Auch die Innenverteidigung zeigt sich stabil – insbesondere Neuzugang Robin Fabinski, der bislang 87,5 Prozent seiner Luftzweikämpfe gewann und mit hoher Passsicherheit überzeugt.

Allerdings muss Cheftrainer Timo Schultz seine Abwehr umbauen. Niklas Wiemann zog sich gegen Hansa Rostock eine Innenbandverletzung zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Yigit Karademir dürfte erneut in die Startelf rücken.

Rotation geplant – Offensive in der Pflicht

Mit Blick auf die kurze Regenerationszeit nach dem Remis gegen Rostock kündigte Schultz mögliche Änderungen an: „Wir haben eine gute Breite im Kader, dementsprechend werden auch ein paar andere Jungs mal auf dem Platz stehen. Das haben sie sich verdient.“

Trotz aller Defensivstärke weiß der Trainer, dass gegen Essen auch eigene Offensivakzente notwendig sind. „Es ist sicherlich wieder eine Mannschaft, die gerade in der Offensive eine extreme individuelle Qualität hat. An der Hafenstraße macht es immer Spaß zu spielen, da freuen wir uns drauf und wollen dann zusehen, dass wir den Essenern Probleme bereiten und unser Ding durchziehen.“

Gegen kein anderes Team in der 3. Liga hat Osnabrück historisch so viele Punkte gesammelt wie gegen RWE: 13 Siege, 13 Remis und 17 Niederlagen stehen aus 43 Spielen zu Buche. Den letzten Auswärtssieg an der Hafenstraße feierte der VfL allerdings vor mehr als zwei Jahrzehnten – im Mai 2003 trafen Christian Claaßen (zweifach) und Toni Micevski beim 3:1-Erfolg.

Rot-Weiss Essen muss auf Nicolai Schulte-Kellinghaus (Kreuzbandzerrung) und Torben Müsel (muskuläre Probleme) verzichten. Beim VfL fehlt Innenverteidiger Niklas Wiemann mit einer Knieverletzung. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.