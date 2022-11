Timo rettet den Punkt Fußball-Landesliga: Mühlmeier trifft per Strafstoß zum 2:2 für den FC Bad Oeynhausen. Benedikt Valldorf köpft den Gastgeber in Führung. TuS Lohe erwischt einen rabenschwarzen Tag.



Allerdings war es am Ende auch ein glücklicher Punktgewinn, den sich die FCO-Jungs trotz diesmal nicht so überzeugender Leistung letztlich redlich verdient hatten. Sie haben bis zum Schlusspfiff gefightet. „Mit diesem einen Punkt muss man auch mal zufrieden sein. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht, sind schwer in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Trainer Philipp Topp bei seiner Analyse. Das Glück des Tüchtigen war gestern auf Seiten der Gastgeber, die vor allem in der zweiten Halbzeit ein strukturiertes Spiel vermissen ließen. Die Räume waren meist nicht optimal besetzt, gab es zu viele Lücken für die schnell von Defensive auf Offensive umschaltenden Gästespieler. „In der zweiten Halbzeit war der SV Heide das bessere Team“, sagte Topp. Die Gäste hatten auch mehr und die besseren Torchancen – und nutzten zwei Mal unsichere Momente in der FCO-Defensive, die nicht energisch zupackte, zu ihren zwei Toren. In der 68. Minute scheiterte Heide knapp und in der 73. Minute bewahrte Torwart Mirko Göhner sein Team mit einer Glanzparade vor dem Knockout. Sieben Zeigerumdrehungen später pfiff der gut leitende Schiedsrichter Paul Dost einen Strafstoß für die Hausherren, der umstritten war. Joscha Kachel war bei einem Gewühl im Paderborner Strafraum zu Fall gekommen. Timo Mühlmeier verwandelte vom „Punkt“ souverän knallhart und halbhoch. Sekunden vor Schluss hätte der eingewechselte Philipp Derksen fast noch den Siegtreffer erzielt, doch der Ball, abgefeuert nach einer Linksflanke, flog am langen Pfosten vorbei.

In der ersten Halbzeit sah die Fußball-Welt des FCO noch recht gut aus, köpfte der wieder emsige Benedikt Valldorf den Ball aus kurzer Entfernung zur Führung ins Netz. Maximilian Gierasinski zog von rechts in Höhe der langen Strafraumlinie den Ball auf den hinteren Pfosten – und „Bene“ vollstreckte vom Fünfer-Eck aus. Mittelstürmer Omar Khaled bot sich in der 40. Minute sogar die Riesenmöglichkeit auf das 2:0 – und damit wäre eventuell der Sack zugemacht worden. Er hämmerte den Ball nach einer sehr gut getimten Rechtsflanke von Valldorf aus etwa sieben, acht Meter freistehend am linken Pfosten vorbei ins Toraus. Das hätte es sein können.

Allerdings boten sich den Paderbornern auch zwei gute Chancen. Bei der ersten Szene lenkte Torhüter Mirko Göhner den von Heide-Kapitän Marwin Nowakowski abgefeuerten Ball mit den Händen über die Latte (20.) und in der 39. Minute war erneut Göhner nach einem Distanzschuss von Dennis Freitag zur Stelle. Diesmal lenkte er das Spielgerät mit einer Hand über die Latte. Für den SV Heide-Paderborn war es letztlich ein verdienter Punktgewinn.

„Das war ein rabenschwarzer Tag“

Nach zuletzt vier Siegen in Serie geht der TuS Lohe beim Tabellennachbarn DJK Mastbruch mit 1:6 (1:3) deutlich unter. Brinkmann trifft dreimal.