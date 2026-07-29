Timo Pastoors übernimmt bei Grün-Weiß Vernum

Einziger echter Neuzugang ist Mittelfeldspieler Kareem Jradie, der zuletzt für Rot-Weiß Geldern und den Kevelaerer SV II in der B-Liga gekickt. Aus der eigenen Reserve freuen sich Robin Billion, Alexander Spolders und Justin Tebartz-van Elst über eine Beförderung. „Alle drei wollen sich beweisen und sorgen damit auch für mehr Konkurrenz innerhalb des Teams.“

Timo Pastoors weiß selbstverständlich um die Launenhaftigkeit seiner Mannschaft. „Wir können an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen. Leider gilt dies an schlechten Tagen auch umgekehrt“, sagt Pastoors. Der Trainer legt sein Hauptaugenmerk darauf, dass die Mannschaft ihr Diva-Image abstreift. „Für mich geht es in erster Linie darum, dass wir an jedem Spieltag unser Maximum auf den Platz bringen. Wenn uns das annähernd gelingt, werden wir in der nächsten Saison eine gute Rolle spielen.“