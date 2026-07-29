Timo Pastoors übernimmt bei Grün-Weiß Vernum

Grün-Weiß Vernum gehört in der Kreisliga A zum Inventar. Seit 2014 mischt der Klub aus Geldern ununterbrochen im Oberhaus des Kreises Kleve/Geldern mit. Und zwar bislang ausnahmslos unter Regie von Sascha Heigl. Doch die lebende Trainerlegende hat sich bekanntlich in Richtung des Liga- und Lokalrivalen SV Veert verabschiedet – seinen Entschluss hatte er den Verantwortlichen frühzeitig mitgeteilt.
Sein Nachfolger ist fast schon so etwas wie ein Vernumer Urgestein und bringt ebenfalls Kultstatus-Potenzial mit. Timo Pastoors kickt zum Spaß noch immer in der dritten Mannschaft der Grün-Weißen in der Kreisliga C. Vor knapp zwei Jahren erzielte er einmal im Spiel gegen den 1. FC Geldern zehn Treffer und durfte sich damals als Deutschlands ältester Torjäger feiern lassen. Sein Spitzname seitdem: „Zehn-Tore-Timo“.
Auch als Trainer hat der 42-Jährige einiges drauf. In der abgelaufenen Saison sorgte er dafür, dass sein Vorgänger und Nachfolger auch weiterhin eine A-Liga-Mannschaft trainiert. Pastoors hatte den SV Veert in der Winterpause auf einem Abstiegsplatz übernommen und führte die Mannschaft letztlich souverän zum Klassenerhalt.
„Wir müssen alle mal schauen, wie sich die Aufgabe mit meiner Familie und meiner Selbstständigkeit unter einen Hut bringen lässt“, sagt Pastoors. Immerhin hat er tatkräftige und kompetente Unterstützung im Rücken. Co-Trainer Nils Naujoks kennt sich im Verein bestens aus, wird von der Mannschaft voll akzeptiert und übernimmt aktuell einen großen Teil der Saisonvorbereitung.
Das Trainerkarussell hat sich zwar gedreht, doch personell bleibt im Vernumer Kader nahezu alles beim Alten. Für den Dorfverein ist es allerdings auch alles andere als einfach, externe Neuzugänge zu verpflichten. „Spieler, die das nötige A-Liga-Niveau mitbringen, lassen sich nicht mal eben so zu einem Wechsel bewegen“, so Pastoors.
Einziger echter Neuzugang ist Mittelfeldspieler Kareem Jradie, der zuletzt für Rot-Weiß Geldern und den Kevelaerer SV II in der B-Liga gekickt. Aus der eigenen Reserve freuen sich Robin Billion, Alexander Spolders und Justin Tebartz-van Elst über eine Beförderung. „Alle drei wollen sich beweisen und sorgen damit auch für mehr Konkurrenz innerhalb des Teams.“
Timo Pastoors weiß selbstverständlich um die Launenhaftigkeit seiner Mannschaft. „Wir können an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen. Leider gilt dies an schlechten Tagen auch umgekehrt“, sagt Pastoors. Der Trainer legt sein Hauptaugenmerk darauf, dass die Mannschaft ihr Diva-Image abstreift. „Für mich geht es in erster Linie darum, dass wir an jedem Spieltag unser Maximum auf den Platz bringen. Wenn uns das annähernd gelingt, werden wir in der nächsten Saison eine gute Rolle spielen.“