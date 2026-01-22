– Foto: CD

Timo Pastoors soll den SV Veert retten Kleve-Geldern: In der vergangenen Woche hatte sich der A-Ligist von Arlind Gashi getrennt. Am Dienstag leitete Nachfolger Timo Pastoors bereits die erste Trainingseinheit am Hülspaßweg. Jetzt plant er mit dem Team eine Aufholjagd.

Beim SV Veert geht’s zurzeit Schlag auf Schlag. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der abstiegsgefährdete Fußball-A-Ligist, der sich als Vorletzter in die Winterpause verabschiedet hat, von Aufstiegstrainer Arlind Gashi getrennt. Am Sonntag startete die Mannschaft mit einem lang ersehnten Erfolgserlebnis ins neue Jahr und triumphierte bei der Gelderner Hallenstadtmeisterschaft. Und am Dienstagabend leitete der neue Trainer, der die Mission Klassenerhalt in Angriff nimmt, bereits die erste Einheit am Hülspaßweg. Um es vorwegzunehmen: Es handelt sich um einen Mann, der im Fußball-Kreis Kleve/Geldern schon die eine oder andere Erfolgsgeschichte geschrieben hat.

„Ich habe mir am vergangenen Sonntag noch überlegt, ob ich überhaupt das Turnier besuchen soll. Mein Gedanke war nämlich, wenn du da hingehst, gehst du mit einem Trainerjob wieder raus“, sagt Timo Pastoors. Als Sponsor der Veranstaltung musste er sich zwangsläufig blicken lassen. Bereits im Jahr 2013 hatte er mit einigen Freunden die „Gelderner Stadtmeisterschaft im 21. Jahrhundert“ auf die Beine gestellt und damit den Budenzauber in der Stadt erstmals wieder zum Leben erweckt. Im vergangenen Jahr hatte der Kaufmann den „Immobilien-Pastoors-Wanderpokal“ gestiftet, um den Titelkämpfen nach neuerlicher fünfjähriger Unterbrechung eine Zukunft zu ermöglichen. Prognose trat ein Und wie der mittlerweile 42-Jährige bereits geahnt hatte, haben die Verantwortlichen des Stadtmeisters Nägel mit Köpfen gemacht. Am Montagabend gab Timo Pastoors nach einem Gespräch mit Marvin Brünken, Sportlicher Leiter des SV Veert, seine Zusage.

„Ich habe in Veert einen Großteil meiner Jugend verbracht. Deshalb liegt der Verein mir am Herzen. Auch Marvin kenne ich schon lange und weiß ganz genau, wie sehr er sich am Hülspaßweg engagiert. Ich hatte ihm schon vor längerer Zeit gesagt, dass er sich ruhig melden soll, wenn ich ihm irgendwie helfen kann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen“, sagt Pastoors. Der Nachfolger von Arlind Gashi kennt die Gegebenheiten am Hülspaßweg ganz genau. In der Jugend und zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn hatte er fast zehn Jahre lang das schwarz-gelbe Trikot getragen. Die abgebrochene Corona-Saison 2020/21 erlebte Pastoors als Trainer des SV Veert – seinerzeit gehörte Marvin Brünken als Torwart zum Kader. „Schon damals ist mir aufgefallen, dass Marvin sich außerhalb des Platzes stark eingebracht und sich um viele organisatorische Dinge gekümmert hat“, so der 42-Jährige.