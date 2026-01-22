Timo Pastoors soll den SV Veert retten

Beim SV Veert geht’s zurzeit Schlag auf Schlag. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der abstiegsgefährdete Fußball-A-Ligist, der sich als Vorletzter in die Winterpause verabschiedet hat, von Aufstiegstrainer Arlind Gashi getrennt. Am Sonntag startete die Mannschaft mit einem lang ersehnten Erfolgserlebnis ins neue Jahr und triumphierte bei der Gelderner Hallenstadtmeisterschaft. Und am Dienstagabend leitete der neue Trainer, der die Mission Klassenerhalt in Angriff nimmt, bereits die erste Einheit am Hülspaßweg. Um es vorwegzunehmen: Es handelt sich um einen Mann, der im Fußball-Kreis Kleve/Geldern schon die eine oder andere Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
„Ich habe mir am vergangenen Sonntag noch überlegt, ob ich überhaupt das Turnier besuchen soll. Mein Gedanke war nämlich, wenn du da hingehst, gehst du mit einem Trainerjob wieder raus“, sagt Timo Pastoors. Als Sponsor der Veranstaltung musste er sich zwangsläufig blicken lassen.
Und wie der mittlerweile 42-Jährige bereits geahnt hatte, haben die Verantwortlichen des Stadtmeisters Nägel mit Köpfen gemacht. Am Montagabend gab Timo Pastoors nach einem Gespräch mit Marvin Brünken, Sportlicher Leiter des SV Veert, seine Zusage.
„Ich habe in Veert einen Großteil meiner Jugend verbracht. Deshalb liegt der Verein mir am Herzen. Auch Marvin kenne ich schon lange und weiß ganz genau, wie sehr er sich am Hülspaßweg engagiert. Ich hatte ihm schon vor längerer Zeit gesagt, dass er sich ruhig melden soll, wenn ich ihm irgendwie helfen kann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen“, sagt Pastoors.
Der Nachfolger von Arlind Gashi kennt die Gegebenheiten am Hülspaßweg ganz genau. In der Jugend und zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn hatte er fast zehn Jahre lang das schwarz-gelbe Trikot getragen. Die abgebrochene Corona-Saison 2020/21 erlebte Pastoors als Trainer des SV Veert – seinerzeit gehörte Marvin Brünken als Torwart zum Kader. „Schon damals ist mir aufgefallen, dass Marvin sich außerhalb des Platzes stark eingebracht und sich um viele organisatorische Dinge gekümmert hat“, so der 42-Jährige.
Anschließend heuerte Timo Pastoors als Sportlicher Leiter beim damaligen Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum an. Erst im Sommer 2024 gönnte sich der Vater von drei Kindern eine Pause vom Fußball, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.
Jetzt ist er also wieder da und genau der positive Typ, den eine verunsicherte Mannschaft gebrauchen kann, um in die Erfolgsspur zurückkehren zu können.
Für das eine oder andere verrückte Ding ist der neue Veerter Trainer immer zu haben. Vor eineinhalb Jahren rückte Timo Pastoors bundesweit als Freizeitkicker in die Schlagzeilen. Damals war er mit seinen Kumpels von Grün-Weiß Vernum III in der Kreisliga C im Einsatz und erzielte in einem Spiel gegen den 1. FC Geldern zehn Treffer – prompt genoss er den Ruf als Deutschlands ältester Torjäger. Unvergessen auch die Saison 2014/15, als Pastoors damals schon als Trainer die Jungs von Union Wetten von der Leine ließ und ungeschlagen ins Kreisliga-Oberhaus führte.
Kehrt jetzt also der Erfolg an den Hülspaßweg zurück? „Das hängt natürlich nicht allein von mir ab. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft genug Qualität hat, um den Klassenerhalt schaffen zu können. Das enorme Verletzungspech in der Hinrunde hätte kein Aufsteiger auffangen können. Jetzt kehren die Leistungsträger zurück. Und im März starten wir die Aufholjagd“, so Pastoors.
Zunächst einmal hat der 42-Jährige bis zum Saisonende zugesagt und hofft darauf, sich auf der anschließenden Mannschaftsfahrt als Retter feiern lassen zu können. Was danach passiert, steht noch in den Sternen. „Es kann natürlich sein, dass ich wieder Blut lecke. Dann werde ich mal mit meiner Frau sprechen. Aber zunächst einmal wollen wir unser Ziel erreichen“, sagt der Mann, der schon so manche Mission zu einem erfolgreichen Ende geführt hat.
