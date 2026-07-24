Timo Mehlich: Abschied und Niederlage in Velbert Der Mittelfeldakteur wird nach vier Jahren und 110 Einsätzen von der gastgebenden SSVg verabschiedet. Dann tritt der 28-Jährige mit seinem neuen Klub 1. FC Wülfrath zum Testspiel an – und verliert 0:3. von RP / Elmar Rump · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Mehlich (r.) traf auf seinen Ex-Klub – Foto: Jochen Classen

SSVg Velbert – 1. FC Wülfrath 3:0 (1:0). Vor dem Anpfiff des Testspiels ließ es sich der Vorstand der SSVg mit Oliver Kuhn an der Spitze nicht nehmen, Timo Mehlich gebührend zu verabschieden. Der Zugang des FCW stand in den vergangenen vier Saisons bei den Gastgebern unter Vertrag, stieg nach dem Sprung in die Regionalliga im Mai 2025 heuer aber gleich wieder in die Oberliga ab. In seiner persönlichen SSVg-Bilanz stehen 110 Regional- und Oberliga-Einsätze mit 12 Toren und elf Assists.

In Zukunft ist der offensive Mittelfeldmann also für die Wülfrather in der Bezirksliga am Ball. Die verkauften sich auf dem Kunstrasenplatz neben der IMS-Arena so teuer wie möglich, konnten aber die Niederlage nicht verhindern. In einer zwar von beiden Seiten engagiert, aber sportlich ausgesprochen fair geführten Begegnung spiegelten sich die Vorteile der Einheimischen indes auch zahlenmäßig wider. FCW-Cheftrainer Joscha Weber bilanzierte: „Wir sind gut gestartet, waren, obwohl uns der Gegner früh presste, in der ersten Viertelstunde passsicher im Spielaufbau. Später haben wir diese klare Linie verloren. Es war schon etwas ärgerlich, dass bei den Gegentoren eins und drei, jeweils nach Eckbällen, die Zuordnung nicht stimmte. Auch das 0:2 hätten wir schon in der Entstehung verhindern können. Aber eine starke Mannschaft wie Velbert bestraft solche Nachlässigkeiten sofort.“ Verloren ging die Partie in der zweiten Halbzeit, als Wülfrath nicht so konzentriert agierte wie noch zuvor und durch unnötige Ballverluste oft hinterherlaufen musste. Gleichwohl: Zwei Spielklassen Unterschied, dazu noch die individuelle Qualität bei der SSVg, das muss sich ja irgendwo niederschlagen. Dennoch ließ Weber keinen Zweifel: „Das war unter dem Strich ein guter Test gegen spielerisch starke Velberter. Wir kamen ja gerade in der ersten Halbzeit auch zu unseren Tormöglichkeiten.“ Da schien angesichts der Chancen für Gian-Luca Bühring (32.) und Hasan Ülker (38.), deren Flachschüsse SSVg-Keeper Jeremias Heufken parierte, der Ausgleich möglich. Velberts Kapitän Tristan Duschke erzielte nach einer Ecke (19.) per Kopfball das 1:0.