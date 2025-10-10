Timo Lehmkuhl wird beim SV Sonsbeck zum Maskenmann

Timo Lehmkuhl verspürte sofort ein Taubheitsgefühl unter dem Auge, nachdem er mit dem Hinterkopf seines Gegenspielers zusammengestoßen war. Der 19-jährige Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck, der Ende September in der A-Liga-Partie der zweiten Mannschaft der Startelf angehörte, erlebte als Torschütze in der 78. Minute den 5:2-Sieg über den FC Meerfeld aber bis zum Schlusspfiff auf dem Kunstrasen mit. Das dicke Ende kam erst später. Lehmkuhl hatte sich bei dem Zweikampf den Augenbogen gebrochen. Der Offensivmann fehlt daher noch einige Wochen im Oberliga-Kader von Heinrich Losing. Die Freitag-Partie beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 (Anstoß 19.30 Uhr) wird er daher in der Zuschauerrolle verfolgen. So geht’s dem Sonsbecker.
„Es ist schon bitter, dass ich mich so früh in der Saison verletzt habe. Ich hatte die komplette Vorbereitung mitgemacht und war topfit“, sagt Lehmkuhl. 21 Oberliga-Minuten hat er bislang als Einwechselspieler auf dem Konto. Anfang November will der angehende Bankkaufmann ins Mannschaftstraining zurückkehren.
Auf eine Operation hat Timo Lehmkuhl, dessen älterer Bruder Sven als Kapitän der Sonsbecker Zweiten mit zwölf Treffern in der A-Liga-Torschützenliste Rang zwei belegt, bewusst verzichtet: „Der Eingriff wäre durchs Auge erfolgt. Das wollte ich nicht.“ Bei seiner Rückkehr auf den Platz wird der 19-Jährige daher eine Gesichtsmaske tragen müssen.
Trainer Heinrich Losing hofft, dass sich das Sonsbecker Eigengewächs schnell wieder herankämpft an den Spieltagskader. Den SVS plagen ohnehin Verletzungssorgen. Jetzt hat sich für das Spitzenspiel in Ratingen, in dem die Rot-Weißen mit einem „Dreier“ Tabellenrang eins übernehmen können, auch noch Innenverteidiger Philipp Elspaß erkrankt abgemeldet. Sein Bruder Christoph ist erst seit einer Woche wieder mittendrin im Training und keine Option.
Bei Jannis Pütz und Klaus Keisers, die beim 1:2 gegen den VfB Hilden fehlten, besteht Hoffnung, dass sie im Kader stehen. Derweil hat Neuzugang Lorik Rama, der noch ohne Einsatzminute ist, am Dienstag mit dem Lauftraining begonnen.