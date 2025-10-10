Timo Lehmkuhl muss zukünftig eine Maske tragen. – Foto: Gesthüsen

Timo Lehmkuhl wird beim SV Sonsbeck zum Maskenmann Am Abend spielt Sonsbeck beim Spitzenreiter in Ratingen. Ein Eigengewächs muss passen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen SV Sonsbeck Timo Lehmkuhl

Timo Lehmkuhl verspürte sofort ein Taubheitsgefühl unter dem Auge, nachdem er mit dem Hinterkopf seines Gegenspielers zusammengestoßen war. Der 19-jährige Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck, der Ende September in der A-Liga-Partie der zweiten Mannschaft der Startelf angehörte, erlebte als Torschütze in der 78. Minute den 5:2-Sieg über den FC Meerfeld aber bis zum Schlusspfiff auf dem Kunstrasen mit. Das dicke Ende kam erst später. Lehmkuhl hatte sich bei dem Zweikampf den Augenbogen gebrochen. Der Offensivmann fehlt daher noch einige Wochen im Oberliga-Kader von Heinrich Losing. Die Freitag-Partie beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 (Anstoß 19.30 Uhr) wird er daher in der Zuschauerrolle verfolgen. So geht’s dem Sonsbecker.

Heute, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen SV Sonsbeck SV Sonsbeck 19:30 live PUSH „Es ist schon bitter, dass ich mich so früh in der Saison verletzt habe. Ich hatte die komplette Vorbereitung mitgemacht und war topfit“, sagt Lehmkuhl. 21 Oberliga-Minuten hat er bislang als Einwechselspieler auf dem Konto. Anfang November will der angehende Bankkaufmann ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Auf eine Operation hat Timo Lehmkuhl, dessen älterer Bruder Sven als Kapitän der Sonsbecker Zweiten mit zwölf Treffern in der A-Liga-Torschützenliste Rang zwei belegt, bewusst verzichtet: „Der Eingriff wäre durchs Auge erfolgt. Das wollte ich nicht.“ Bei seiner Rückkehr auf den Platz wird der 19-Jährige daher eine Gesichtsmaske tragen müssen. Wichtige Kräfte drohen auszufallen