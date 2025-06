Timo Lehmkuhl passt perfekt zum SV Sonsbeck

Für Timo Lehmkuhl geht ein Traum in Erfüllung. Der 19-Jährige schaffte den Sprung von der eigenen Jugend des SV Sonsbeck in den Oberliga-Kader. Damit ist Lehmkuhl, der seit seinem neunten Lebensjahr in Sonsbeck wohnt, nach Kapitän Robin Schoofs, Torjäger Klaus Keisers und Luca Janßen einer von den vier Eigengewächsen in der aktuellen Mannschaft von Cheftrainer Heinrich Losing.

Seine ersten Schritte machte Lehmkuhl mit vier Jahren aber nicht in Sonsbeck, sondern bei den Bambini des SV Vynen-Marienbaum. Von der U10 bis U13 trug der Youngster das SVS-Trikot, ehe er den Weg in die Nachwuchsmannschaft des SV Straelen wählte. Dort feierte er mit der U17 die Meisterschaft in der Grenzlandliga. Nach vier Spielzeiten wechselte der zentrale Mittelfeldspieler, der auch als Innenverteidiger auflaufen kann, zum VfB Homberg. In gut 18 Monaten bei den Duisburgern feierte er unter anderem die Meisterschaft in der Grenzlandliga und den Finalsieg im Kreispokal.

Ein Highlight in seiner Homberger Zeit war das Duell im Viertelfinale des Niederrheinpokals im April 2024 gegen Borussia Mönchengladbach (0:5). Lehmkuhl konnte sich so nicht nur mit seinem direkten Gegenspieler Yannik Dasbach messen, sondern auch mit wie Niklas Swider, Kilian Sauck sowie Winsley Boteli. Im Tor stand der heutige Profi Tiago Pereira Cardoso. Im Januar 2025 kehrte Lehmkuhl in seine Heimat und in den Willy-Lemkens-Sportpark zurück. „Ich wollte wieder mit meinen Freunden spielen und mit dem Fahrrad zum Training fahren“, begründet er seine Entscheidung.

Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen sagt: „Timo kam im Winter zu uns und hat direkt auf sich aufmerksam gemacht, sodass wir ihn kurze Zeit später schon im Training der ersten Mannschaft eingebunden haben. Timo bringt viel mit. Er hat schon den Körper, um im Seniorenbereich mithalten zu können.“

Lehmkuhl sei spielerisch schon weit für ein Talent in seinem Alter und passe zudem charakterlich in die Oberliga-Mannschaft. „Hinzu kommen seine Sonsbecker Wurzeln. Von daher kann man mit ihm gut arbeiten, er passt perfekt in unser Anforderungsprofil.“ Gesthüsen macht deutlich: „Unser Ziel ist es, mit jungen Spielern zu arbeiten. Im Idealfall kommen sie aus Sonsbeck oder aus der näheren Umgebung. Sie sind in der Regel hungrig, wollen viel lernen und ein, bis zwei Ligen höher kommen. Mit Heinrich haben wir einen super Trainer, der diese talentierten Jungs auch weiterentwickeln kann. Wir sehen uns als Ausbildungsverein und sind stolz, wenn diese Jungs es dann mal schaffen, höher zu spielen. Mit unserem familiären Umfeld machen wir’s ihnen einfach. Die Zuschauer können sich mit den Spielern identifizieren.“

Perspektivischer Angriff auf die Nummer 1

Neben dem Oberliga-Fußball wird Lehmkuhl noch eine weitere Änderung in diesem Sommer erleben. Nach seinem Abitur beginnt er zum 1. August eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank an der Niers. Er freut sich auf beide Herausforderungen. Persönlich möchte sich Lehmkuhl weiterentwickeln und möglichst viel Spielzeit bekommen, um beim Ziel Klassenerhalt mitzuhelfen. Perspektivisch will er sich in die Mannschaft spielen.

Da hat Lehmkuhl mit Schoofs und Keisers zwei Vorbilder, die gezeigt haben, wie es geht und mittlerweile aus dem Sonsbecker Spiel nicht mehr wegzudenken sind. Seine Premiere in der Oberliga feierte der Youngster bereits in der vergangenen Saison beim 1:3 bei Union Nettetal. Damals wurde er in der 86. Minute eingewechselt. „Das war ein schönes Erlebnis. Allein die Fahrt mit dem Kleinbus war schon was Besonderes“, sagt er.

In der Schlussphase der jüngst abgelaufenen Saison half Lehmkuhl mit neun Toren in vier Spielen beim Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A aus. So konnte er noch mit seinem vier Jahren älteren Bruder Sven zusammen auf dem Platz stehen. „Das hat auch richtig Spaß gemacht.“

Im Kampf um die Meisterschaft konnte er neben seiner Torgefährlichkeit vor allem mit seiner Ballsicherheit, seinem Tempo und einer guten Physis überzeugen.