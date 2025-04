Timo Janczak wird neuer Cheftrainer bei SW Wattenscheid 08

Mit dem 43-jährigen B-Lizenz-Inhaber habe man den „Wunschkandidaten“ für die sportliche Neuausrichtung gewinnen können, so der Verein. Für Janczak ist es die erste Station als Cheftrainer im Seniorenbereich. Zuvor arbeitete er jahrelang als Co-Trainer in der Regionalliga und Oberliga, unter anderem an der Seite von Christian Britscho bei der SG Wattenscheid 09, bei Rot-Weiß Ahlen und zuletzt beim Wuppertaler SV, wo er bis zum Winter 2024/25 die U19 betreute.



Bali: “Wir sind stolz, dass Timo sich für uns entschieden hat“



„Bei Timo und uns hat es einfach direkt gepasst. Wir waren auf der Suche nach einem Trainer, der den von uns eingeschlagenen Weg konsequent mitgehen will und Bock hat, eine Mannschaft langfristig zu entwickeln“, erklärte Tibor Bali, sportlicher Leiter von SW Wattenscheid 08, gegenüber der Vereinsinternetseite von SW Wattenscheid 08. „Seine Vorstellungen von Fußball und Mannschaftsführung sind das, was Wattenscheid 08 in Zukunft ausmachen soll – attraktiver Fußball in einem familiären Umfeld. Wir sind stolz, dass Timo sich für uns und unser langfristiges Projekt entschieden hat.“



Die Besetzung des weiteren Trainerteams – darunter Co-Trainer, Torwarttrainer, Physiotherapeut und Betreuer – soll in Kürze bekannt gegeben werden. Über die Vertragsdauer haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.