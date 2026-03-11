🖤❤️ Timo Braun verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentieren: Timo Braun schließt sich den Schwarz-Roten an und verstärkt künftig das Mittelfeld.
Der Mittelfeldspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Zur Zeit ist Timo für Düren 77 III aktiv und konnte dort mit Einsätzen, Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam machen. In seiner bisherigen Laufbahn war er außerdem für SW Düren II, SW Düren sowie im Jugendbereich aktiv.
Mit seiner Dynamik, seinem Zug zum Tor und seiner Einsatzfreude passt Timo gut in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht. Er soll dem Mittelfeld zusätzliche Energie verleihen und ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027 sein.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Timo Braun, Trainer Kai Schiefbahn
