🖤❤️ Timo Braun verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 präsentieren: Timo Braun schließt sich den Schwarz-Roten an und verstärkt künftig das Mittelfeld.

Der Mittelfeldspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Zur Zeit ist Timo für Düren 77 III aktiv und konnte dort mit Einsätzen, Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam machen. In seiner bisherigen Laufbahn war er außerdem für SW Düren II, SW Düren sowie im Jugendbereich aktiv.