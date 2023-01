Timo Braun bleibt ein Gerresheimer Der Torjäger einigt sich mit den Sportfreunden Gerresheim und wir auch in der kommenden Saison das Trikot der Blau-Roten tragen.

Die Sportfreunde Gerresheim können auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Torjäger Timo Braun zählen. Der torgefährliche Angreifer hat seinen Vertrag bei den Sportfreunden verlängert und hält seinem Jugendverein damit weiter die Treue. Im laufenden Wettbewerb erzielte der Stürmer in 19 Partien bereits 20 Tore, legte weitere fünf Treffer auf und war damit an rund einem Drittel aller Gerresheimer Treffer direkt beteiligt.

"Wenn man bedenkt das Timo auch Anfragen von höherklassigen Vereinen hatte, freut es uns sehr, dass das Eigengewächs uns erhalten bleibt", erklärt der Sportliche Leiter Michele Stupnanek. Dabei hat sich der torgefährliche Angreifer von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und den Weg von der dritten Mannschaft in der Kreisliga C bis hin zur ersten Elf in der Kreisliga A Düsseldorf souverän gemeistert. Bis auf ein zweijähriges Intermezzo beim TV Grafenberg trug er immer das Trikot der Sportfreunde.

Wie wichtig der 26-Jährige für die Gerresheimer ist, zeigte er in den vergangenen Jahren immer wieder. Im laufenden Wettbewerb steht er aktuell bei 20 Toren in 19 Partien, in der abgelaufenen Spielzeit traf er in 33 Begegnungen sogar 40 Mal in das gegnerische Tor, was zugleich seine persönliche Bestmarke darstellt. In der FuPa-Statistik sind für Braun 176 Tore hinterlegt. In diesen traf er 136 Mal und bereitete weitere 48 Torerfolge vor. Leistungen die von der FuPa-Community mit 32 Berufungen in die Elf der Woche honoriert wurden.