Timo Braun beschert Glesch den 1. Heimsieg zum 1. Advent

Wir gewinnen am 1. Advent zu Hause gegen Bergisch Gladbach mit 2:1 und holen einen 0:1-Halbzeitrückstand in letzter Minute auf. Während wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel abgeliefert haben und auch kurz vorm Pausenpfiff verdient in Rückstand geraten sind, haben die Jungs in der zweiten Halbzeit eine deutlich verbesserte Leistung auf den Platz gebracht. Yuto brachte uns dann in der 59. Minute den 1:1-Ausgleich, als er den Ball noch am Torwart vorbeispitzeln konnte. In der Folge entwickelte sich auch mithilfe der überragenden Unterstützung der Ultras fast schon ein Hexenkessel an der Jahnstraße – bei dürftigen Wetterbedingungen.