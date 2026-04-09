Timo Brauer beendet seine Zeit beim SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen II muss sich zur kommenden Saison auf einen neuen Trainer einstellen. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, wird Timo Brauer seine Tätigkeit bei der zweiten Herrenmannschaft nach dem Ende der laufenden Spielzeit beenden.
Brauer hatte das Amt vor der vergangenen Saison gemeinsam mit Ben Weber übernommen. In seiner ersten Saison führte das Trainerduo die Mannschaft zurück in die Kreisliga Diepholz.
Auch in der laufenden Spielzeit setzte sich die positive Entwicklung fort. Der SV Bruchhausen-Vilsen II befindet sich derzeit auf einem guten Weg, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu sichern.
Der Verein reagierte mit Bedauern auf die Entscheidung seines Trainers, würdigte aber zugleich dessen Arbeit. Auf dem Instagram-Kanal des SV Bruchhausen-Vilsen heißt es: „Wir bedauern Timos Entscheidung, respektieren sie aber natürlich - Timo, schon jetzt vielen Dank für deine Arbeit für den SVBV und alles Gute für deine Zukunft!“