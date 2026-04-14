Timo Barendt – Der Knipser vom Dienst von Olaf Wegerich · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

Timo Barendt (PSV Neumünster) bei einer Torchance. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der in Neumünster geborene 30-jährige Timo Barendt hat in seiner Laufbahn schon so einiges erlebt. In seiner Jugend kickte der rechtsfüßige Mittelstürmer für Bayer Leverkusen, Holstein Kiel und den VfB Lübeck. Seit der Saison 2019/2020 hat der 1,86 m große Vollblutstürmer in der Flens-Oberliga beim PSV Neumünster seine neue sportliche Heimat gefunden und fühlt sich dort pudelwohl.

Vor dem mit Spannung erwarteten Stadtderby unterhielt sich Redakteur Olaf Wegerich mit Timo Barendt und stellte ihm einige Fragen zu seiner sportlichen Vergangenheit und zur aktuellen Situation.

Du hältst bereits seit Mitte 2019 dem PSV Neumünster die Treue. Wie ist diese Verbundenheit zum PSV zu erklären und was macht den Verein aus deiner Sicht aus?

In erster Linie ist es das gesamte Umfeld und wie akribisch hier gearbeitet wird. Hier sind Menschen wie Jörg oder Rainer, unsere Betreuer, die wirklich alles für uns als Spieler machen, Volker Bernaschek, der den Verein zu dem gemacht hat, was er heute ist, die Trainer, die immer sehr detailversessen sind und uns regelmäßig top auf Gegner einstellen und unsere eigene Spielidee entwickelt haben. Und natürlich unsere Fanszene, die uns auch im Derby wieder tatkräftig unterstützen wird und uns nochmal nach vorne peitschen kann. Ich glaube, wir haben hier in den vergangenen Jahren richtig was aufgebaut, und ich freue mich, davon ein Teil gewesen zu sein und es auch im nächsten Jahr noch weiter voranzutreiben.

Timo Barendt (PSV Neumünster). – Foto: Ismail Yesilyurt

Am Mittwoch steht wieder das Stadtderby auf dem Programm. Welche Bedeutung hat das Spiel für dich und deinen Verein?

Das Derby ist immer etwas Besonderes, für alle in der Stadt, die es mit Fußball halten. Für uns als Verein wäre es natürlich super, wenn wir es für uns entscheiden können, besonders für unsere aktive Fanszene.

In deiner Jugend bist du zunächst für die U17 von Holstein Kiel und danach für Bayer Leverkusen zwei Jahre in der U19-Bundesliga aufgelaufen. Was ist bei dir aus dieser Zeit haften geblieben und wie weit warst du aus heutiger Sicht vom Profifußball entfernt?

Ich glaube, zum Profigeschäft hat schon noch ein Stück gefehlt, aber ich bin froh über alle Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln konnte. Besonders haften geblieben ist keine spezielle Situation. Ich konnte viele besondere Momente erleben und auch viele neue Menschen kennenlernen. Das hat mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, und darüber bin ich sehr froh. Gibt es Trainer oder Spieler aus der Zeit, mit denen du gemeinsam gespielt hast, die den Durchbruch geschafft haben und bestehen noch Kontakte oder Freundschaften im Profifußball?

Freundschaften sind auf jeden Fall einige entstanden. Fyn Claasen, mit dem ich in der U17 von Holstein Kiel zusammengespielt habe, ist damals im gleichen Sommer wie ich zum PSV gewechselt, und wir sind jetzt die Dienstältesten in der Mannschaft. Bei vielen anderen, gerade aus der Leverkusener Zeit, ist der Kontakt in den meisten Fällen, wenn überhaupt, nur noch sehr sporadisch. Daher ist es umso schöner, dass ich mit zwei Jungs aus meiner Leverkusener Zeit sehr regelmäßig Kontakt pflege und wir einmal im Jahr zusammen Urlaub machen.Den Durchbruch in den hohen Profifußball haben auch nur sehr wenige geschafft, aber beispielsweise mein damaliger Holstein U23-Trainer Ole Werner oder aus meiner Leverkusen-Zeit Benjamin Henrichs, beide sind jetzt ja zusammen bei RB Leipzig.

Timo Barendt (am Ball, PSV) im Laufduell mit Lasse Jetz (Tofe). – Foto: Olaf Wegerich