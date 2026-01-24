Timo Barendt bleibt das Gesicht der Offensive des PSV Union Neumünster

Der PSV Union Neumünster steht seit Jahren für Kontinuität und Identifikation – kaum ein Spieler verkörpert diese Werte so sehr wie Timo Barendt. Der Kapitän der Mannschaft geht seit dem 1. Juli 2019 für den PSV auf Torejagd und ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. In bislang 149 Pflichtspielen erzielte der Stürmer beeindruckende 115 Tore im Trikot des PSV Union Neumünster. Als Führungsspieler auf und neben dem Platz übernimmt Barendt Verantwortung, gibt Orientierung und steht sinnbildlich für Einsatz, Loyalität und sportlichen Erfolg.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 hat sich Timo Barendt zu einer prägenden Persönlichkeit des Vereins entwickelt. Seine konstanten Leistungen, seine Führungsqualitäten und seine Identifikation mit dem PSV Union Neumünster machen ihn zu einer zentralen Figur innerhalb der Mannschaft.

„Timo ist nicht nur unser Kapitän, sondern auch ein Aushängeschild des Vereins. Seine sportlichen Leistungen, seine Einstellung und seine Identifikation mit dem PSV sind außergewöhnlich“, betont der Verein.