Timm Wünsch verstärkt das Trainerteam der 1. Herren

Der SC Hainberg zieht nach Abschluss der Bezirksliga-Saison 2024/2025 ein durchweg positives Fazit. Die 1. Herren-Mannschaft belegte am Ende den dritten Tabellenplatz und überzeugte insbesondere in der Rückrunde, in der das Team als stärkste Mannschaft der Liga auftrat. Mit insgesamt 61 Punkten schloss der SC Hainberg eine sportlich wie charakterlich erfolgreiche Saison ab.