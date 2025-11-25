Timm und Grimm - neues Marienborner Trainer-Duo steht

Timm und Grimm soll das neue Trainer-Duo bei der TuS Marienborn heißen. Zum Saisonende geht die dann zehnjährige Ära von Chefcoach Ali Cakici bei den Verbandsliga-Fußballern zu Ende. Die Mannschaft hat sich für Cotrainer Timm Belz als Nachfolger ausgesprochen, und die Verantwortlichen sind diesem Impuls gefolgt. Als neuer Cotrainer wird Belz' guter Freund, der ehemalige Zornheimer Chefcoach Niklas Grimm, hinzu kommen.

Manager Freddy Schulz, der mit Belz und Grimm gut befreundet ist, spricht auf Anfrage von einer „logischen Konsequenz und der Wunschlösung der Mannschaft“. „Timm macht eine super Arbeit, auch vorher schon als Trainer unserer zweiten Mannschaft. Er ist ein ambitionierter, akribisch arbeitender Trainer mit zwischenmenschlich großer Kompetenz. Timm und Niklas haben die gleiche Idee vom Fußball, die sehr gut zu uns passt.“

Zugleich ist die Entscheidung pro Belz eine für einen fließenden Übergang. Die Spieler und der neue Chefcoach, der vielen in Marienborn ohnehin schon länger vertraut ist, können sich gründlich kennen lernen. Die potenziell knifflige Situation, dass ein Externer am Kader plant, während ein scheidender Trainer noch die Klasse halten will, wird vermieden. Die in der Theorie stets vorhandene Gefahr eines „Lame Duck“-Phänomens wird minimiert.

Belz ist zum Beginn dieser Saison zur TuS zurückgekehrt und hat seither immer mehr Zuständigkeiten, was die Trainingsgestaltung angeht, übernommen. Die Handschrift des 33-Jährigen wird auf dem Feld zusehends klarer erkennbar, die Marienborner sind deutlich laufstärker und taktisch variantenreicher unterwegs als noch in der vorigen Rückrunde. In der Mannschaft werden diese Impulse geschätzt.

"Nahtloser Übergang"

Schulz freut sich über den „nahtlosen Übergang“, der so gewährleistet ist. Nun sollen zeitnah die Gespräche mit den Spielern geführt werden, was die Perspektiven betrifft. „Wir werden niemanden wegschicken“, kündigt Schulz an. „Die Mannschaft ist intakt, wir haben eine tolle Stimmung.“

Die Entscheidung pro Belz ist ein klares Bekenntnis zu einem Weiter-So anstelle eines radikalen Schnitts, für den der sportliche Abwärtstrend der letzten zweieinhalb Jahre auch Argumente geliefert hätte. Doch der Marienborner Weg ist ein anderer. Den Verantwortlichen sind Zusammenhalt und Gemeinsinn besonders wichtig. Und offenbar sieht man bei der TuS Timm Belz als denjenigen an, der die sportliche Trendwende einleiten kann – und schon mit eingeleitet hat. Erstmals im ganzen Kalenderjahr gab es zuletzt zwei Siege am Stück.

Seit langem gute Freunde

Etwas weniger erwartet kommt die Entscheidung pro Niklas Grimm, der seit gemeinsamen Spieler-Tagen ebenfalls eng mit Schulz befreundet ist. Der Zahnarzt war bis März dieses Jahres Chefcoach bei Bezirksligist TSV Zornheim und arbeitet aktuell als Videoanalyst für Hessenligist Rot-Weiß Walldorf. Cotrainer war Grimm eine kurze Zeit lang in der Saison 2022/23 beim VfB Bodenheim.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr TuS Marienborn Marienborn FC Bienwald Kandel FC Bienwald 15:30 PUSH

Die Chance auf ihren ersten Auswärtssieg 2025 wird es für die Marienborner unterdessen nicht mehr geben – das am vorigen Wochenende abgesagte Gastspiel bei Alemannia Waldalgesheim wurde auf den 22. Februar neu angesetzt. Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Bienwald Kandel verabschiedet sich die TuS am Sonntag ab 15.30 Uhr in die Winterpause. Mit dem alten und dem neuen Chefcoach nebeneinander an der Seitenlinie.