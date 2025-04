"Timex" Treimer unterstützt Sohn Daniel bei der DJK-SV Adlkofen

Die DJK-SV Adlkofen lässt mit einer weiteren Trainerverpflichtung aufhorchen. Reinhard Treimer rückt an die Seite seines Sohnes Daniel und wird die Rolle des Co-Trainers beim Landshuter Kreisligisten ausfüllen. Der 62-jährige Ex-Coach des TSV Rapid Vilsheim brennt nach einjähriger Auszeit bereits auf sein neues Engagement.

"Mich freut es sehr, wieder gemeinsam mit meinem Sohn Daniel eine Mannschaft zu übernehmen. Mit größtmöglichem Einsatz und riesiger Vorfreude gehe ich diese Aufgabe zu 100 Prozent an", sagt der frühere Klasse-Fußballer der SpVgg Landshut, der dem Team angehörte, das 1986 Meister der Bayernliga, die damals die dritthöchste Spielklasse war, wurde.

Während Daniel Treimer die Geschicke auf dem Platz leiten soll, war es der ausdrückliche Wunsch der Verantwortlichen, auch auf der Linie einen zusätzlichen Trainer zu installieren. "Nach dem wir die Verpflichtung von Daniel fixieren konnten, war es der Wunsch von uns allen, Reinhard als Co-Trainer zu verpflichten. In den Gesprächen wurde sehr schnell deutlich, dass er nach seiner Pause wieder heiß auf eine neue Aufgabe ist. Da das Vater-Sohn-Gespann in Vilsheim schon hervorragend funktionierte und auch Daniel unbedingt das Trainerteam gemeinsam mit seinem Vater bilden wollte, war die Entscheidung sehr schnell gefallen“, so die beiden Abteilungsleiter Michael Maierbeck und Florian Diewald.