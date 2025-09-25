Tim Wulff ist neuer Cheftrainer beim SC Weiche Flensburg 08

Der SC Weiche Flensburg 08 hat seinen bisherigen Interimstrainer Tim Wulff offiziell zum Cheftrainer ernannt. Der 38-Jährige, der die Mannschaft bereits in den vergangenen vier Regionalliga-Spielen betreut hatte, übernimmt die Verantwortung nun dauerhaft. Das gaben die Vereinsverantwortlichen beim Sponsorenabend am Donnerstag bekannt. Unterstützt wird Wulff weiterhin von Kawa Moustafa (Assistenztrainer) und Jan Neujahr (Torwarttrainer). Ob das Trainerteam noch ergänzt wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

„Tim Wulff ist prädestiniert für die Aufgabe, weil er den SC Weiche durch und durch lebt. Er hat in den vergangenen Jahren entsprechende Erfahrungen als Trainer gesammelt. Da bot sich diese Lösung einfach an“, erklärte Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch. Finanzchef Harald Uhr ergänzte: „Dass er vom Publikum so gefeiert wird, kommt nicht von ungefähr. Er kann der Mannschaft Begeisterung und Leidenschaft vermitteln – Qualitäten, die er selbst als Spieler verkörpert hat.“

Der neue Cheftrainer selbst zeigte sich dankbar und fokussiert: „Ich bedanke mich bei der Geschäftsführung für das Vertrauen. Aber ich möchte gar nicht viele Worte über mich verlieren. Es stehen intensive Wochen mit vielen Spielen an. Deshalb liegt der Fokus klar auf der Arbeit mit der Mannschaft. Alles andere zählt nicht.“

Erste Station im Regionalliga-Fußball

Für Wulff ist es die erste feste Trainerstation im Regionalliga-Fußball. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2020 übernahm er die U23 des SC Weiche als spielender Cheftrainer in der Oberliga Schleswig-Holstein. In der Saison 2023/24 kehrte er sogar noch einmal als Spieler zurück und bestritt vier Kurzeinsätze im Saisonendspurt. Nach dem Klassenerhalt im Sommer 2024 rückte er ins Trainerteam von Torsten Fröhling auf.

Langjährige Spielerkarriere bei Weiche

Der gebürtige Angreifer wechselte 2012 von Holstein Kiel zum damaligen ETSV Weiche und wurde schnell zu einem der prägenden Gesichter des Vereins. In rund 230 Pflichtspielen erzielte Wulff knapp 70 Tore. Für die U23 kam er zusätzlich auf 47 Einsätze und elf Treffer. Parallel absolvierte er 2023/24 den DFB-Lehrgang zur A-Lizenz, den er im April 2024 erfolgreich abschloss – Voraussetzung, um in der Regionalliga als Cheftrainer arbeiten zu dürfen.