Tim Winking bleibt der SpVg Schonnebeck erhalten.

Winking wechselte im Sommer 2023 vom Regionalligisten 1. FC Bocholt an den Schetters Busch und hat sich seitdem als feste Größe in der Defensive etabliert. Inzwischen absolvierte er 50 Pflichtspiele im grün-weißen Trikot und überzeugte nicht nur defensiv, sondern setzt auch immer wieder Akzente in der Offensive: Acht Tore und eine Vorlage stehen für den 30 Jährigen zu Buche.

Da Winko zu den wenigen Ausnahmen zählt, die nicht in unmittelbarer Umgebung unserer Platzanlage wohnen, war ich überrascht, dass er trotz seines großen Fahraufwands frühzeitig auf mich zukam, um seinen Wunsch nach einem Verbleib über das Saisonende hinaus zu signalisieren. Er fühlt sich mit seiner gesamten Familie bei uns sehr wohl, sodass ein Wechsel trotz diverser Anfragen für ihn nicht infrage kam. Das deute ich als eine schön Wertschätzung unseres gemeinsamen Handelns hier in Schonnebeck.“

230 Spiele für den 1. FC Bocholt

Mit seiner Verlängerung bleibt ein wichtiger Eckpfeiler der Defensive über das Saisonende hinaus im Team.

Für den 1. FC Bocholt absolvierte Winking in der Landesliga, Oberliga und Regionalliga laut FuPa-Datenbank 230 Spiele und erzielte dabei 22 Tore. Zudem lief er auch eine Saison für die SSVg Velbert in der Regionalliga West auf, kam auch dort zu 17 Einsätzen. Nach der A- und B-Jugend bei Preußen Münster spielte Winking zudem noch beim VfL Rhede in der Oberliga sowie beim VfL Bochum II in der Regionalliga West.