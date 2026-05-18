Tim Wilkes kuriose Bauchentscheidung hält den SV Budberg im Rennen

Im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg in Essen-Schönebeck brachte Budbergs Trainer Tim Wilke den wiedergenesenen Linksverteidiger Fynn Eckhardt für Finn Berg. Offensivspieler Felix Weyhofen fehlte erneut im Aufgebot der Rheinberger, die ihren Fans nach zuvor zwei Punktverlusten auf eigener Anlage endlich wieder einen Heimsieg schenken wollten.

Doch gegen tief stehende Gäste entwickelte sich schnell das nächste Geduldsspiel – ähnlich wie zuletzt gegen den PSV Wesel und den VfB Speldorf. Der SV Budberg agierte phasenweise zu überhastet, dominierte zwar das Geschehen, erspielte sich gegen passive Mülheimer im ersten Durchgang aber nur wenige klare Chancen. Florian Mordt sorgte nach 18 Minuten mit einer starken Einzelaktion für Gefahr, kurz vor der Pause scheiterte Moritz Paul ebenfalls knapp.

Nach einer Stunde dann der Schockmoment für den Spitzenreiter: Niklas Nett nutzte die erste echte Möglichkeit der Gäste zur überraschenden Führung. Sein Abschluss aus rund 30 Metern nahm eine enorme Flugkurve und senkte sich unhaltbar für Marc Anders unten rechts ins Eck.

Trainer Wilke reagiert: Zwei Innenverteidiger stürmen nach vorne

Der SV Budberg lief anschließend unermüdlich an, musste voll auf Sieg spielen – doch die Zeit lief davon. Gegen kompakt verteidigende Mintarder machten die Gastgeber zunächst weiterhin zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Der entscheidende Impuls kam schließlich von der Bank. Tim Wilke brachte mit Devin Warnke und Jan Luca Häselhoff gleich zwei gelernte Innenverteidiger für die Schlussphase nach vorne.

Die Budberger setzten nun komplett auf lange Bälle, viele Standards und maximale Wucht – mit Erfolg. Der formstarke Joker Fynn Jansen staubte einen Kopfball von Warnke zum späten 1:1-Ausgleich ab und erzielte sein erstes Landesliga-Tor überhaupt.

Lennart Hahns Last-Minute-Tor: Budberg hält den Aufstiegstraum am Leben

Die Gastgeber drückten in den wilden Schlussminuten weiter auf den Sieg, scheiterten mehrfach am starken Gästekeeper Leon Ossmann. Der verdiente Lohn folgte schließlich in der fünften und damit vorletzten Minute der Nachspielzeit. Häselhoff verlängerte eine Jansen-Flanke vor die Füße von Lennart Hahn, der aus kurzer Distanz flach ins linke Eck einschob – der Rest war pure Ekstase.

„So ein Tor ist für jeden das Größte. Besser kann man es sich nicht vorstellen“, sagte Siegtorschütze Lennart Hahn nach dem Abpfiff. „Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt.“