Tim Wilke: „Nach Budberg kommt nichts mehr“

Aufstiegscoach, Energiebündel, Familienmensch – und mittlerweile mehr als 30 Kilogramm leichter: Tim Wilke, seit 2019 Trainer des Landesligisten SV Budberg, spricht im Interview drei Monate nach seinem 50. Geburtstag über den verpassten Oberliga-Aufstieg, die Herausforderungen vor der dritten Landesliga-Saison, die Erwartungshaltung von außen, seine Gewichtsabnahme – und warum für ihn nach Budberg definitiv Schluss ist.

Herr Wilke, steigen wir direkt mit dem offensichtlichsten Thema ein: Sie haben deutlich abgenommen. Wie kam es dazu?

Tim Wilke Ich habe ehrlich gesagt nichts Großes vollbracht und einfach 32 Kilo abgenommen. Wenn du bei fast 150 Kilo angekommen bist, musst du ein paar Gänge zurückschalten – für dich selbst, deine Gesundheit und deine Familie. Ich habe 49 Jahre lang gegessen, was ich wollte. Der zweite Anspruch war, dass ich in den letzten zehn Jahren viel von mir habe abperlen lassen. Es ist nicht schön, jede Woche von außen bis unter die Gürtellinie beleidigt zu werden und auch deine Tochter das mithört. Wenn man mit meinem Gewicht noch den dicken Macker macht, bietet man Angriffsfläche. Dafür war und bin ich selbst verantwortlich.

Wilke Richtig, ganz ohne Abnehmspritze. Ich hatte Probleme mit der Bandscheibe und bin bis heute beim Rheinberger Physiotherapeuten Dennis Schmitz in der Heilpraxis. Er hat ein Programm für mich erstellt, aber die Basis ist: kompletter Verzicht auf Fett und Disziplin. Am 11. Februar ging’s los, sechs Monate später stehe ich bei 112 Kilo. Ich habe kein konkretes Ziel. Ich fühle mich gut – für mich und mein Umfeld.

Sportlich lief es nach der Herbstmeisterschaft im Fußballjahr 2025 noch nicht rund. Wie haben Sie die Rückrunde aufgearbeitet, wie wollen Sie den Schalter umlegen?

Wilke Es hat eine tiefe Selbstreflexion und Analyse gegeben – auf vielen Ebenen. Wir haben erkannt, dass wir nicht weiter Fußball auf genau die gleiche Art spielen können. Es braucht ein zweites Spielmodell, einen Plan B. Das ist keine rein taktische Frage, sondern ein anhaltender, mittelfristiger Prozess, wo sechs Wochen Vorbereitung nicht für ausreichen. Dafür ist viel Arbeit nötig, gerade in den Köpfen der Jungs. Dieses Umdenken hat Höhen und Tiefen. Nach dem letzten Saisonspiel in Speldorf waren wir alle ziemlich durch, was weniger mit der Enttäuschung über das Resultat zu tun hatte. Wir haben dennoch die beste Platzierung der Vereinsgeschichte bestätigt.

Sie sind nun im sechsten Jahr in Budberg. Gab es jemals Gedanken ans Aufhören?

Wilke Seit ich in Budberg bin, ging es bis zum letzten Spieltag immer um etwas. 2020 sind wir fast in die Kreisliga A abgestiegen, jetzt beinahe in die Oberliga aufgestiegen. Das ist schon Wahnsinn und war über die Jahre alles sehr intensiv, zuletzt mental für alle auch sehr anstrengend. Ich habe mir sehr bewusst die Frage gestellt, ob meine Art – immer am Leistungspeak, immer fordernd – vielleicht auch mal abgenutzt ist. Mein Trainerkollege aus Biemenhorst hat nach dem Aufstieg und dem Klassenerhalt in der Oberliga aufgehört, weil er den bemerkenswerten Satz sagte: ,Ich kann die Mannschaft nicht mehr besser machen.‘ Diese kritische Frage habe ich mir auch gestellt. Und für mich beantwortet: Ich kann noch etwas geben. Aber die Auseinandersetzung damit war wichtig – auch wenn ich nicht viele daran habe teilhaben lassen.

Sie gelten als lautstarker Emotionsbolzen an der Seitenlinie. Warum haben Sie sich doch fürs Weitermachen entschieden?

Wilke Ich weiß, dass mich Außenstehende oft als Selbstdarsteller sehen. Aber das ist nicht mein Antrieb. Die Mannschaft und der Verein stehen für mich an erster Stelle, ich möchte die Jungs weiterentwickeln. Wenn man laut ist, darf man beim ersten Gegenwind nicht wegrennen. Kritik gehört dazu – ich halte diesen Sturm aus und hätte einen Rücktritt für falsch gehalten.

Von Vereinsseite gibt es bekanntlich keine Zielsetzungen und tabellarische Vorgaben. Wie haben Sie das Budberger Umfeld im Aufstiegsrennen wahrgenommen?

Wilke Richtig, der Budberger Weg, dass die eigenen Jugendlichen in den Seniorenbereich eingegliedert werden, steht über allem. Aber natürlich haben wir die Erwartungen gespürt – von Zuschauern, Freunden, dem Umfeld. Nach der Herbstmeisterschaft war die Fallhöhe in der vergangenen Saison größer, und man hat den Jungs angemerkt, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere enttäuscht haben. Das war schon eine Last, gegen die wir uns nicht wehren konnten – auch wenn es niemand böse gemeint hat und das total menschlich ist.

Was wird im dritten Landesliga-Jahr möglich sein, wer sind die Favoriten?

Wilke Ich würde alles zwischen Rang sechs und zehn sofort unterschreiben. Wir wissen, dass die schwierige Saison irgendwann kommt – bei jedem ambitionierten Verein, der uns in den Anfängen auch als Vorbild gedient hat, passiert das. Dann musst du dagegenhalten, wenn du in so einen Strudel kommst. Heidenheim in der Bundesliga ist da ein gutes Beispiel: Die wissen von Tag eins an, dass sie gegen den Abstieg spielen – und handeln entsprechend. Andere haben den Abstiegskampf nie angenommen und mussten runter. Wenn man das weiß, kann das helfen, schnell die nötigen Punkte zu sammeln. Eswird wieder eine anspruchsvolle Runde mit vielen Essener Vereinen. Rellinghausen, Niederwenigern und Mintard sind für mich die Favoriten.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren drei Neuzugängen?

Wilke Sehr – vor allem, nachdem wir in den letzten Transferperioden weniger Glück hatten. Alle drei passen zu 100 Prozent zum SV Budberg, sportlich wie charakterlich. Alessandro Hochbaum macht uns sofort besser. Ceyhun Dagdemir ist uns bekanntlich vor die Füße gefallen. Dafür sind wir dankbar. Er ist wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Cey kommt aus der A-Jugend, ist extrem wissbegierig. Er kann in vielen denkbaren Varianten mit Moritz Paul spielen und ihm, ohne ein Down­grade zu haben, auch mal eine Pause verschaffen. Jamie van de Loo befindet sich nach seiner Knieverletzung noch im Aufbau, ackert extrem viel alleine und gibt den jungen Spielern schon jetzt viel Erfahrung mit. Wir brauchen Geduld und lassen ihn in Ruhe wachsen.

Und die vier neuen A-Junioren?

Wilke Das Wort Laufschuhe haben sie zum Auftakt noch nicht gehört. Nach ein paar Wochen wusste ich, warum. Sie kamen voller Adrenalin zu uns und merken gerade die hohe Belastung. Ich habe sie auf alle Szenarien vorbereitet: Frust, Freude, Wut. Sie müssen die Stimmungsschwankungen abkönnen, auch wenn sie die Tasche sicher mal in die Ecke werfen werden. Sie müssen beharrlich aufs Gaspedal treten, aktuell ist schon eine Abstufung zu merken. Manche sind derzeit schon etwas weiter. Fest steht, und das gilt für alle Spieler: Wer gegen Lintfort am ersten Spieltag abliefert, hat das Ticket für die Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal sicher.

Wie viel Zeit investieren Sie eigentlich in den SV Budberg?

Wilke Seit dem Aufstieg mehr als je zuvor. Wir haben einen kleinen Staff. Drei Einheiten pro Woche plus Spieltag – das sind rund neun Stunden. Dann noch Nachbereitung, Organisation. Ein anspruchsvoller Minijob, aber er macht Spaß. Und weil das Thema Geld bei uns keine Rolle spielt, können wir uns komplett auf den Sport konzentrieren. Dafür muss man in Budberg auch auf die Freizeitgestaltung der Jungs Rücksicht nehmen.

Was macht Tim Wilke in fünf Jahren?

Wilke Ich kann ganz klar sagen: Nach Budberg kommt für mich nichts mehr. Wenn ich irgendwann aufhöre und man sich gemeinschaftlich dazu entscheidet, dann bleibe ich auf jeden Fall hier im Verein – vielleicht in einer anderen Rolle, zum Beispiel in der Jugend. Aber im Herrenbereich woanders? Nein. Meine Tochter spielt neuerdings auf ambitioniertem Niveau Basketball, das fordert auch Zeit. Irgendwann will ich ihr mehr davon zurückgeben. Aber aktuell bin ich mit 100 Prozent Vollgas dabei, das ist mehr als nur Lippenbekenntnis oder ein Pulli-Aufdruck.

Wer gibt Ihnen am meisten Rückhalt?

Wilke Ganz klar, meine Familie. Meine Frau ist oft dabei. Meine Tochter trägt das Budberg-Trikot am Rand. Sie ist einerseits mein größter Fan, aber auch mein größter Kritiker. Dann kommt Matthias Prinz, mein Co-Trainer und enger Vertrauter. Wir besprechen alles gemeinsam, Matze plant, denkt mit und entlastet mich. Ich kann mir keinen besseren Assistenten vorstellen. Er ist kein Hütchenaufsteller – sondern auch ein Grund, warum ich mich hier so wohlfühle und mich als Fremder bei meinem Start schnell zurechtgefunden habe.

Auch beruflich sind Sie viel unterwegs, wo genau?

Wilke Ich habe ein vielfältiges Job-Portfolio. Ich arbeite in einem Catering-Unternehmen für Schulen und Kindergärten hier in Rheinberg, in dieser Festanstellung bin ich durch Corona gelandet. Mein eigentliches Geschäft ist das des selbstständigen Veranstaltungskaufmanns. Wir organisieren Konzerte und Musikfestivals, plus Gastronomie in ganz Nordrhein-Westfalen. Gerade laufen die letzten Atemzüge des Sommerkinos im Duisburger Landschaftspark. Ich war schon immer jemand, der unter Volldampf steht. Feierabend kenne ich nicht wirklich – aber so bin ich eben als Typ.

Bis zum Saisonstart schalten Sie im zweiwöchigen USA-Urlaub ab. Wie ist Ihre Verbindung nach Amerika?

Wilke Es zieht mich schon lange dorthin, ich mag den Vibe und bin mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden, die mich bis heute beruflich verfolgt. Mit der aktuellen politischen Entwicklung können wir uns überhaupt nicht anfreunden. Nach der Wiederwahl gab es heiße Diskussionen, ob wir es noch mal machen wollen, aber die Reise war schon gebucht. Wir fahren von New York die Westküste entlang, über San Diego bis Los Angeles.

Fabian Kleintges-Topoll führte das Gespräch.