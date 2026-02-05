Tim Wilke gibt vier „Wackelkandidaten“ eine Chance

Budberg hat unter der Woche getestet. – Foto: Ulrich Laakmann

Drei Tage nach dem Rückrundenstart der Landesliga gegen den 1. FC Lintfort (2:0) hat der SV Budberg am Dienstagabend ein weiteres Testspiel bei den Sportfreunden Broekhuysen in der Bezirksliga absolviert. Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke gewann durch ein Tor von Moritz Paul (23.) mit 1:0.

So bekamen mit Fynn Jansen, Lennart Severith, Luis Weyhofen und Devin Warnke vier „Wackelkandidaten“, bei denen noch keine Entscheidung für die Kaderplanung 2026/27 gefallen ist, je eine Halbzeit, sich zu empfehlen. Mit Yannik Kehrmann erhielt auch der Topstürmer der zweiten Mannschaft von Ulf Deutz, die in der Kreisliga A spielt, eine Bewährungschance.

„Broekhuysen hatte noch kurzfristig angefragt. Es war ein faires Spiel gegen einen guten Gegner. Wir haben zu Null gespielt, alles war in Ordnung“, sagte der Trainer des SV Budberg, der insgesamt 17 Spieler auf den Fußballplatz geschickt hatte und neben der defensiven Stabilität auch die nötige Spielpraxis für seine vor allem jungen Akteure hervorhob.

Am kommenden Sonntagnachmittag(15 Uhr) geht es für den SV Budberg dann zum ersten Auswärtsspiel des Jahres zu den Sportfreunden Hamborn 07. Die Duisburger stecken nach 17 Spieltagen weiterhin tief im Landesliga-Abstiegskampf und liegen nach lediglich drei Saisonsiegen bereits sechs Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Der Sportliche Leiter Dietmar Schacht hatte mit Soumiya Bouhadi kürzlich erstmals eine Trainerin für Hamborn 07 eingestellt.

Zuletzt trotzten die „Löwen“ Viktoria Goch ein 2:2 ab. Die Rheinberger konnten gegen die Hamborner aus bisher vier Duellen seit dem Wiederaufstieg nur eines gewinnen. Das spektakuläre Hinspiel endete im August 2025 durch das Siegtor von Ceyhun Dagdemir spät mit 4:3 für den Tabellenfünften, der den Abstand zu den Aufstiegsplätzen am Wochenende weiter verkürzen könnte.

SV Budberg: Anders – Kömpel, Häselhoff, Beerenberg (46. Warnke), Umberg (46. L. Weyhofen), Kluge (46. Egging), Hochbaum, Jansen, Hahn (46. Nowak), Kehrmann (66. Ueberfeld), Paul (46. Le. Severith).

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: