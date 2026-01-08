Tim Wilke geht in Budberg in sein siebtes Jahr

Mit einer größeren Gruppe hatte Landesligist SV Budberg am Sonntagvormittag die zweite, läuferisch geprägte Einheit der am Freitag begonnenen Wintervorbereitung hinter sich gebracht. 14 Feldspieler waren dabei, der Rest verteidigte am Wochenende erfolgreich den Titel bei den Rheinberger Hallenstadtmeisterschaften. Trainer Tim Wilke gab unter dem Dach erneut keine Kommandos, überließ das Turnier seinen Assistenten und verfolgte die Pokalübergabe von der Tribüne aus. Zu dem Zeitpunkt hatte der 50-Jährige seinen Spielern bereits mitgeteilt, dass er seinen Vertrag vorzeitig über diesen Sommer hinaus verlängert habe.
Torhüter Marc Anders absolvierte in Budberg auf dem verschneiten Kunstrasen ein separates Programm unter Anleitung des neuen Torwarttrainers Markus Hangert. Für das kommende Wochenende sind die ersten beiden Testspiele angesetzt, wenngleich witterungsbedingt noch unsicher ist, ob diese überhaupt stattfinden können. Gut möglich, dass der Landesligist unter der Woche auch fürs Training noch in die Halle ausweichen muss.
Am Samstag tritt der SVB zunächst auswärts bei der U19 des FC Neukirchen-Vluyn an (13 Uhr), einen Tag später gastiert Bezirksligist VfL Repelen an der Rheinkamper Straße (15 Uhr). „Der Samstag ist vor allem für die jungen Spieler und die zurückgekehrten Langzeitverletzten wichtig. Wir hoffen, dass wir verletzungsfrei bleiben und schnell wieder in den Rhythmus kommen“, erklärt Wilke. In der kurzen Vorbereitung werde er weniger Spielzeiten verteilen als noch im Sommer.
Positive Nachrichten gibt es aus dem Lazarett: Jonas Twardzik, dessen Kreuzbandriss inzwischen verheilt ist, sowie Malte Kluge (Bandscheibenvorfall) stehen wieder auf dem Platz. Die Vorfreude auf den Pflichtspiel-Restart ist entsprechend groß. Das Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort wurde auf den 31. Januar vorgezogen (17 Uhr).
Abseits des Platzes sorgte Wilke am vergangenen Wochenende endgültig für Klarheit in Sachen persönlicher Zukunft: Der 50-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim SV Budberg bis mindestens Sommer 2027. „Wir waren uns schon lange einig. Ich gehe nun in mein siebtes Jahr“, sagt der Coach, der bereits im August im Interview mit der Rheinischen Post betont hatte, dass sich der Blick nach vorne nach so langer Zeit anders darstelle als zu Beginn.
„Das ist ein Prozess des Nachdenkens, dem man sich immer wieder stellen muss. Die Fluktuation in Budberg ist gering – und das wollen wir auch so. Ich fordere viel von den Jungs ein. Wichtig ist aber, dass wir mit dem Erreichten zufrieden sind. Als Ganzjahres-Vierter sind wir das“, so Wilke. Einen Trainerjob bei einem anderen Verein könne er sich weiterhin nicht vorstellen: „Die Jungs stehen an erster Stelle, der gesamte Verein liegt mir am Herzen. Wir wollen uns weiterentwickeln – auch wenn es nur kleine Schritte sind.“
