Tim Wilke geht in Budberg in sein siebtes Jahr

Am Samstag tritt der SVB zunächst auswärts bei der U19 des FC Neukirchen-Vluyn an (13 Uhr), einen Tag später gastiert Bezirksligist VfL Repelen an der Rheinkamper Straße (15 Uhr). „Der Samstag ist vor allem für die jungen Spieler und die zurückgekehrten Langzeitverletzten wichtig. Wir hoffen, dass wir verletzungsfrei bleiben und schnell wieder in den Rhythmus kommen“, erklärt Wilke. In der kurzen Vorbereitung werde er weniger Spielzeiten verteilen als noch im Sommer.

"Die Jungs stehen an erster Stelle"

Positive Nachrichten gibt es aus dem Lazarett: Jonas Twardzik, dessen Kreuzbandriss inzwischen verheilt ist, sowie Malte Kluge (Bandscheibenvorfall) stehen wieder auf dem Platz. Die Vorfreude auf den Pflichtspiel-Restart ist entsprechend groß. Das Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort wurde auf den 31. Januar vorgezogen (17 Uhr).

Abseits des Platzes sorgte Wilke am vergangenen Wochenende endgültig für Klarheit in Sachen persönlicher Zukunft: Der 50-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim SV Budberg bis mindestens Sommer 2027. „Wir waren uns schon lange einig. Ich gehe nun in mein siebtes Jahr“, sagt der Coach, der bereits im August im Interview mit der Rheinischen Post betont hatte, dass sich der Blick nach vorne nach so langer Zeit anders darstelle als zu Beginn.

„Das ist ein Prozess des Nachdenkens, dem man sich immer wieder stellen muss. Die Fluktuation in Budberg ist gering – und das wollen wir auch so. Ich fordere viel von den Jungs ein. Wichtig ist aber, dass wir mit dem Erreichten zufrieden sind. Als Ganzjahres-Vierter sind wir das“, so Wilke. Einen Trainerjob bei einem anderen Verein könne er sich weiterhin nicht vorstellen: „Die Jungs stehen an erster Stelle, der gesamte Verein liegt mir am Herzen. Wir wollen uns weiterentwickeln – auch wenn es nur kleine Schritte sind.“

