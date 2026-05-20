Tim Wilke: „Er hatte vor Freude Tränen in den Augen“

Parallel bleibt auch der Abstiegskampf ein Faktor im Saisonfinale. Durch die Niederlage des PSV Wesel in Mülheim könnte es für den letzten Gegner der Moerser tatsächlich bis zum Schluss um den Klassenerhalt gehen. Trotzdem will Wilke keine großen Rechenspiele zulassen. „Wir müssen bei uns bleiben. Das ist klar“, betonte der Trainer mehrfach.

Landesliga-Showdown am 7. Juni

Auch Matchwinner Lennart Hahn wollte den Fokus nicht zu sehr auf mögliche Szenarien richten. „Wir wussten immer: Wir machen noch einen“, sagte der Torschütze selbstbewusst nach seinem Treffer in der Nachspielzeit. „Mehr als unsere Hausaufgaben zu erledigen und das Rennen weiter offenhalten, können wir sowieso nicht machen.“