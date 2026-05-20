Tim Wilke: „Er hatte vor Freude Tränen in den Augen“

Er hatte im Vorfeld das „Heimspiel-Feeling“ gefordert, und er bekam es – letztlich auf dramatische Art und Weise. Wenige Tage nach seinem 51. Geburtstag erlebte Tim Wilke einen emotionalen Samstagabend. Der Lohn: ein Last-Minute-Sieg gegen BW Mintard.
Unter der Woche hatte der Coach bei einem kurzen Familientrip in Amsterdam noch einmal Kraft für den Saisonendspurt getankt. Gut möglich, dass die durch starke Mentalität geschaffene Energie aus der wilden Schlussphase noch einmal zusätzliche Kräfte mit Blick auf das bevorstehende Herzschlagfinale mit dem SV Scherpenberg freigesetzt hat.
Maßgeblich am 2:1-Erfolg beteiligt war Fynn Jansen. Der 20-jährige Offensivspieler kam in den vergangenen Wochen immer besser in Form. Mit seiner Dynamik im Eins-gegen-eins sorgte der Joker nach seiner Einwechslung sofort für frischen Schwung und belohnte sich schließlich mit seinem ersten Landesliga-Tor überhaupt zum 1:1.
Dass Wilke seinen A-Jugend-Zugang nach dem Ausgleich später dennoch wieder vom Feld nahm, hatte rein taktische Gründe. „Er hatte vor Freude Tränen in den Augen“, lobte Wilke seinen Youngster. Neben den Offensivaktionen verdienten sich auch die Defensivspieler Bestnoten. Gerade die Innenverteidigung um Terfloth und Severith zeigten gegen den Tabellenvierten eine stabile Leistung.
Im Titelrennen richtet sich der Blick nun zwangsläufig weiter Richtung Scherpenberger Mannschaft, die den Oberliga-Aufstieg weiter in der eigenen Hand hält. Der direkte Konkurrent gastiert in zwei Wochen beim VfB Bottrop – einem Gegner, den auch der SVB-Coach nur schwer einschätzen kann. Einige Budberger werden am 30. Mai genau hinschauen, was im Jahnstadion passiert.
Parallel bleibt auch der Abstiegskampf ein Faktor im Saisonfinale. Durch die Niederlage des PSV Wesel in Mülheim könnte es für den letzten Gegner der Moerser tatsächlich bis zum Schluss um den Klassenerhalt gehen. Trotzdem will Wilke keine großen Rechenspiele zulassen. „Wir müssen bei uns bleiben. Das ist klar“, betonte der Trainer mehrfach.
Auch Matchwinner Lennart Hahn wollte den Fokus nicht zu sehr auf mögliche Szenarien richten. „Wir wussten immer: Wir machen noch einen“, sagte der Torschütze selbstbewusst nach seinem Treffer in der Nachspielzeit. „Mehr als unsere Hausaufgaben zu erledigen und das Rennen weiter offenhalten, können wir sowieso nicht machen.“
So bleibt das Aufstiegsrennen weiter völlig offen und steuert am 7. Juni auf einen letzten Showdown zu. Entscheidend wird nun vor allem eine Frage sein: Wer behält die Nerven?
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