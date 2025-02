Tim Westerkamp kehrt zurück nach Sevelten

Ein ersten Mal zu Gesicht bekommen, könnten ihn die Fans möglicherweise bereits am Wochenende. Am Sonntag, dem 16.02. steht passenderweise das erste und auch gleich letzte Freundschaftsspiel der Wintervorbereitung vor heimischer Kulisse an. Gegen den SV Arminia Rechterfeld soll die Generalprobe klappen, ehe es in der Woche darauf bereits wieder zurück in den Ligaalltag geht. Mit der SG Hemmelte/Kneheim wartet das aktuelle Schlusslicht der 1. Kreisklasse auf die Sportfreunde.