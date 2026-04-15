Tim Walter peilt ersten Heimsieg mit Holstein Kiel an

Trainer Tim Walter will mit Holstein Kiel den nächsten Schritt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga gehen. Nach zuletzt starken Auftritten in der Fremde soll nun auch im eigenen Stadion endlich wieder ein Sieg her.
Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben Kiel spürbar Luft verschafft. Besonders die Auswärtssiege beim VfL Bochum und bei Fortuna Düsseldorf sorgten für Auftrieb.
Ganz anders sieht es jedoch im eigenen Stadion aus: Der letzte Heimsieg datiert vom 18. Januar (2:0 gegen den SC Paderborn). Seitdem wartet die KSV vor heimischem Publikum auf einen „Dreier“. Unter Walter gab es bislang nur zwei Remis sowie eine Niederlage.
Beim letzten Heimsieg stand noch Marcel Rapp an der Seitenlinie. Nach dessen Entlassung Ende Februar übernahm Walter – und brachte frischen Wind. Der jüngste Aufwärtstrend hat Kiel auf Tabellenplatz zwölf geführt, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiterhin knapp ist. „Wir wollen weiter auf der Erfolgswelle surfen“, betont Walter und zeigt sich diesmal betont fokussiert.
Beim Auswärtssieg in Düsseldorf wich Walter von seiner üblichen Spielidee ab. Statt dominantem Ballbesitz setzte er auf eine tiefere Formation und überließ dem Gegner bewusst das Spiel.
Ein Ansatz, der ihm eigentlich nicht liegt – aber erfolgreich war. Auch gegen den 1. FC Kaiserslautern könnte diese taktische Flexibilität eine Rolle spielen.
„Wir brauchen die richtige Balance zwischen Ballbesitz und kompakter Defensive“, erklärt Walter. Ziel sei es, Räume zu nutzen und gleichzeitig aktiv zu bleiben.
Die Formkurve von Holstein Kiel zeigt nach oben, doch der nächste Schritt ist klar definiert: ein Heimsieg. Gegen Kaiserslautern bietet sich die Chance, die positive Entwicklung zu bestätigen und sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen.
Gelingt der erste Erfolg im eigenen Stadion unter Tim Walter, könnte das nicht nur tabellarisch, sondern auch mental ein entscheidender Impuls für den Saisonendspurt werden.