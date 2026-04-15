Tim Walter peilt ersten Heimsieg mit Holstein Kiel an

Mit Tim Walter geht es für Holstein Kiel nun etwas in Richtung Mittelfeld in der 2. Bundesliga. Der Trend ist your Friend gegen Kaiserslautern. – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Tim Walter will mit Holstein Kiel den nächsten Schritt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga gehen. Nach zuletzt starken Auftritten in der Fremde soll nun auch im eigenen Stadion endlich wieder ein Sieg her.

Auswärts stark – zuhause mit Nachholbedarf Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben Kiel spürbar Luft verschafft. Besonders die Auswärtssiege beim VfL Bochum und bei Fortuna Düsseldorf sorgten für Auftrieb.

Ganz anders sieht es jedoch im eigenen Stadion aus: Der letzte Heimsieg datiert vom 18. Januar (2:0 gegen den SC Paderborn). Seitdem wartet die KSV vor heimischem Publikum auf einen „Dreier“. Unter Walter gab es bislang nur zwei Remis sowie eine Niederlage. Trainerwechsel zeigt erste Wirkung Beim letzten Heimsieg stand noch Marcel Rapp an der Seitenlinie. Nach dessen Entlassung Ende Februar übernahm Walter – und brachte frischen Wind. Der jüngste Aufwärtstrend hat Kiel auf Tabellenplatz zwölf geführt, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiterhin knapp ist. „Wir wollen weiter auf der Erfolgswelle surfen“, betont Walter und zeigt sich diesmal betont fokussiert.

Die Suche nach der richtigen Balance Beim Auswärtssieg in Düsseldorf wich Walter von seiner üblichen Spielidee ab. Statt dominantem Ballbesitz setzte er auf eine tiefere Formation und überließ dem Gegner bewusst das Spiel.

Cheftrainer Tim Walter (Holstein Kiel) bespricht mit Ivan Nekic während des Spiels Details. – Foto: Ismail Yesilyurt