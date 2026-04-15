Tim Walter peilt ersten Heimsieg mit Holstein Kiel am Freitag gegen Ka

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben Kiel spürbar Luft verschafft. Besonders die Auswärtssiege beim VfL Bochum und bei Fortuna Düsseldorf sorgten für Auftrieb.

Ganz anders sieht es jedoch im eigenen Stadion aus: Der letzte Heimsieg datiert vom 18. Januar (2:0 gegen den SC Paderborn). Seitdem wartet die KSV vor heimischem Publikum auf einen „Dreier“. Unter Walter gab es bislang nur zwei Remis sowie eine Niederlage.

Trainerwechsel zeigt erste Wirkung

Beim letzten Heimsieg stand noch Marcel Rapp an der Seitenlinie. Nach dessen Entlassung Ende Februar übernahm Walter – und brachte frischen Wind. Der jüngste Aufwärtstrend hat Kiel auf Tabellenplatz zwölf geführt, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiterhin knapp ist. „Wir wollen weiter auf der Erfolgswelle surfen“, betont Walter und zeigt sich diesmal betont fokussiert.

Die Suche nach der richtigen Balance

Beim Auswärtssieg in Düsseldorf wich Walter von seiner üblichen Spielidee ab. Statt dominantem Ballbesitz setzte er auf eine tiefere Formation und überließ dem Gegner bewusst das Spiel.