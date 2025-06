Tim Ulrich verlässt den SV Budberg

Der Angreifer, der Sportmanagement in Bochum studiert, hat ein Stipendium für eine Universität in Michigan bekommen. Ob er aber in den USA willkommen ist, ist offen. „Wegen der aktuellen politischen Lage ist unklar, ob ich ein Visum erhalte. Das entscheidet sich erst in einigen Wochen“, sagt Ulrich, der sich daher parallel nach einem anderen Klub umschaut.

„In Budberg haben wir uns sauber getrennt. Es hat halt nicht gepasst. Ich hänge im Moment etwas in der Luft. Da ich nicht das Risiko eingehen möchte, in der nächsten Saison ohne Verein dazustehen, halte ich Augen und Ohren offen. Mit einem Oberligisten sind die Gespräche weit fortgeschritten.“