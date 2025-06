Tim Seizinger auch vom Punkt unbezwingbar!

Torhüter Tim Seizinger vom TSV Holzelfingen sicherte seinem Team mit einer überragenden Leistung den 2:0-Auswärtssieg beim FC Sonnenbühl – und das nicht nur mit starken Paraden, sondern auch in einem besonders wichtigen Moment: In der 22. Minute trat Sonnenbühls Manuel König zum Foulelfmeter an, doch Seizinger blieb cool, ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß souverän. Ein psychologisch enorm wichtiger Moment in einer bis dahin offenen Partie.

Auch im weiteren Spielverlauf war Seizinger stets präsent und ließ keinen Zweifel daran, dass der TSV Holzelfingen an diesem Tag keinen Gegentreffer kassieren würde. Mit guter Strafraumbeherrschung, klarer Kommunikation und sicherem Stellungsspiel hielt er seine Defensive zusammen – und sicherte seinem Team damit die Basis für den späteren Doppelschlag von Lukas Gauß.

