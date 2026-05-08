Tim Schraml bietet Fußballcamp in den Pfingstferien an

– Foto: TSGV Waldstetten

Es ist wieder soweit: Tim Schraml, ehemaliger Profifußballer, Kapitän und künftiger Spielertrainer des TSGV Waldstetten bietet vom 1. bis 3. Juni wieder sein Fußballcamp der „Young Talents Academy“ an. Nachdem bereits die Camps Ende 2025 sowie in den Faschingsferien in der Halle restlos ausgebucht waren, ist die Freude nun umso größer, das Camp erstmals auch draußen auf dem Sportgelände in Waldstetten anbieten zu können.

Jeweils von 9.30 bis 16 Uhr erwartet die Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren ein abwechslungsreiches Programm rund um den Fußball. Täglich finden zwei Trainingseinheiten statt, in denen unter anderem Technik, Koordination, Zweikämpfe sowie verschiedene Challenges und Spielformen im Mittelpunkt stehen. „Natürlich möchten wir den Kindern und Jugendlichen auch etwas mitgeben und sie sportlich weiterentwickeln. Gleichzeitig steht bei unseren Camps aber immer der Spaß im Vordergrund“, sagt Schraml. Neben den Trainingseinheiten dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch auf kleinere Wettbewerbe, Torwarttraining und ein großes Abschlussturnier am letzten Camp-Tag freuen.

Für die Verpflegung wird bestens gesorgt sein: Neben einem täglichen Mittagessen stehen Snacks, Obst und Gemüse bereit. Außerdem erhält jedes Kind ein eigenes Camp-T-Shirt sowie eine Trinkflasche.