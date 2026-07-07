Tim Schneider: "Viel Videomaterial zum individuell Coachen" Der im Umbruch befindliche Oberligist Wuppertaler SV hat sein erstes Testspiel mit einer ordentlichen Leistung abgeschlossen. Die von der Rundschau gesammelten Stimmen nach der Partie gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden. von Jörn Koldehoff · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die WSV-Trainerbank hat viele Erkenntnisse gesammelt. – Foto: Markus Becker

Der im Umbruch befindliche Oberligist Wuppertaler SV hat sein erstes Testspiel mit einer ordentlichen Leistung abgeschlossen. Die von der Rundschau gesammelten Stimmen nach der Partie gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden.

Schneider ist insgesamt zufrieden Tim Schneider (WSV-Trainer): „Damit kann ich definitiv leben. Wir wollten sehen, dass die Jungs arbeiten, dass sie wollen. Und dass sie etwas gegen den Ball mitgenommen haben aus der Woche. Das war bislang der Schwerpunkt. Mit dem Ball haben wir heute Morgen mal kurz eine Idee eingebracht von dem, was wir spielen wollen. Deshalb hatten wir vielleicht auch nicht so viel den Ball. Da kommt ein neuer Regionalligist ganz gut, vor allem auch, weil sie insgesamt gut eingespielt sind, auch wenn sie neue Spieler dabeihatten. Ich habe eine interessante Leistung gesehen - auch mit einigen Dingen, die es zu verbessern gilt. Wir haben viel Videomaterial, wo wir individuell coachen können. Ich bin insgesamt zufrieden. Die U19-Jungs haben wir schon länger dabei, einige Testspieler auch. Da werden wir uns jetzt Gedanken machen. Die U19-Jungs haben es auf jeden Fall ordentlich gemacht. Damit meine ich, dass sie sich so gut es geht reinhauen und die Sachen mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was da in Zukunft kommt.“