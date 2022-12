Tim Schmitz übernimmt FC Mönchengladbach und erreicht Hallen-Endrunde Gruppe 1 am Dienstagabend: Hinter dem Landesligisten 1. FC hat erwartungsgemäß der A-Ligist Rheydter SV die Zwischenrunde erreicht.

Ein erstes Erfolgserlebnis hatte Schmitz dann auch gleich beim ersten Auftritt bei der Hallenstadtmeisterschaft. In Gruppe 1 gewann er mit dem FC das erste Gruppenspiel gegen den Rheydter SV mit 4:2, das vorweggenommene Finale des Abends, um dann auch gegen den KFC Welate Roj (3:1) und Germania Geistenbeck (4:0) die Oberhand zu behalten. "Wir können durchaus zufrieden sein, haben uns aber auch schwergetan", sagte Schmitz nach dem Gruppensieg mit dem Verweis auf die rund 50 Prozent seiner Spieler, die eigentlich noch der A-Jugend angehören.

Gegen den KFC Welate Roj, der sich ganz früh drei dicke Chancen erspielte, diese aber ausließ, hätte es auch bereits schief gehen können. "Wir lagen ja trotzdem 0:1 zurück, haben aber im Gegenzug trotzdem das 1:1 gemacht. In der Halle weiß man ja nie, wie ein Spiel ausgeht", fügte er noch an, mit der insgesamt auch angemessenen Zufriedenheit in der aktuell nicht einfachen Situation des Vereins.