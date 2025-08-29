Bayern, Schlager und Sardinien: Tim Schillinger | Foto: Moritz Reif

Tim Schillinger: „Turnen? Ich bin ein richtig steifer Bock" Warmlaufen mit dem Kapitän des Landesligisten FC Bad Bellingen

Was ihn auf die Palme bringt? Sein peinlichster Moment auf dem Fußballplatz? Tim Schillinger von Landesligist FC Bad Bellingen im BZ-Fragebogen.

Kapitän, Torjäger, Urgestein: Tim Schillinger ist ein Eckpfeiler beim Fußball-Landesligisten FC Bad Bellingen. Der 28-Jährige aus Rheinweiler (Lieblingsposition: Zehner) hat für seinen Club schon fast überall gespielt – Sturm, Flügel, Zentrum, Innenverteidigung. Vor dem Spiel beim FC Emmendingen (Samstag, 15.30 Uhr) verrät der Innendienstleiter einer Weiler Handelsfirma im BZ-Fragebogen Witziges und Interessantes. Als Kind wollte ich werden: Fußballprofi.

Der beste Fußballer, den es bisher gab? Cristiano Ronaldo. Er strahlt für mich alles aus: Mentalität, Willen, Können. Für mich ist er daher bewundernswerter als Messi, der das bessere Talent hat. Ritual vor dem Spiel? Tausende. Angefangen beim Duschen vor dem Spiel und in den Rewe gehen, ein Red Bull holen. Über in der Kabine auf die Blackroll gehen, erst das linke, dann das rechte Schweißband anziehen, bis hinzu vorm Spiel an den Mittelkreis laufen, eine Drehung links, eine Drehung rechts. Das hab’ ich einmal gemacht und dazumal ein gutes Spiel. Seitdem behalte ich das bei.