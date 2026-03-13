Tim Scheuvens kehrt nach Waldenrath-Straeten zurück Der Offensivmann verlässt Union Schafhausen im Sommer und zieht wieder das Trikot der Viktoria an. von red / PM · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

Tim Scheuvens (li.) kehrt zu seinem Heimatklub zurück. – Foto: Daniel Frenken

Der verlorene Sohn kehrt Tim Scheuvens kehrt zur kommenden Saison 2026/27 an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 28-jährige Offensivakteur verlässt damit nach zwei Jahren den Landesligisten Union Schafhausen, um bei seinem „Herzensverein“ ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Scheuvens ist im Heinsberger Fußballkreis alles andere als ein Unbekannter: Vor seinem Wechsel nach Schafhausen zur Saison 2024/25 führte er Waldenrath-Straeten als Kapitän und bester Torschütze aufs Feld. Sein Schritt drei Klassen höher in die Mittelrheinliga erwies sich prompt als Erfolg. In seiner Premierensaison bei Union kam er auf 27 Einsätze und fünf Treffer. Auch nach dem Abstieg in die Landesliga blieb er eine feste Größe im Team von Jörg Halfenberg und steuerte in der laufenden Spielzeit bisher drei Tore in 16 Ligaspielen bei. Beim 6:0-Erfolg im Kreispokal unter der Woche gegen den A-Ligisten FC Germania Rurich schoss Scheuvens die Union fast im Alleingang ins Halbfinale – gleich viermal zappelte das Leder durch seine Abschlüsse im Netz.

Kontakt nie abgerissen Doch trotz der sportlichen Erfolge in Schafhausen riss der Kontakt zu seinem Heimatverein nie ab. „Auch während seiner Zeit bei Union Schafhausen ist der Kontakt nie abgerissen – wann immer es möglich war, stand Tim als Zuschauer zur Unterstützung am Platz und war auch in unserer Kabine ein gern gesehener Gast bei der einen oder anderen Kaltschale mit der Mannschaft“, heißt es in der Mitteilung der Viktoria. "Könnten uns kaum mehr freuen" Beim A-Ligisten freut man sich riesig auf den Rückkehrer, der nicht nur sportliche Lücken schließen soll. „Tim hat seine komplette Jugend sowie seine ersten Jahre im Seniorenbereich bei unserem Verein verbracht und unsere Mannschaft zuletzt als Kapitän aufs Feld geführt, bevor er den nächsten Schritt gegangen ist und zwei Jahre lang bei Union Schafhausen in der Landesliga und Mittelrheinliga auf hohem Niveau wertvolle Erfahrungen als Stammspieler gesammelt hat. Jetzt kehrt er zu seinem Heimat- und Herzensverein zurück. Und wir könnten uns kaum mehr freuen!“

– Foto: Viktoria Waldenrath-Straeten