Tim Rieder: „Hätte nichts dagegen, meine Karriere bei 1860 zu beenden“ – eine Liga weiter oben Dachauer Neuzugang

Tim Rieder ist nach seinem Wechsel zum TSV 1860 sofort wieder zum Leistungsträger gereift. In der Rückrunde will der Dachauer den Aufstieg perfekt machen.

Klar ist es enttäuschend, dass wir jetzt nur auf Platz sechs liegen. Nur in Anführungszeichen. Vor der Saison hätte sicher jeder unterschrieben, dass wir mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei überwintern. Das Gute ist: Wir hatten einen großen Vorsprung und haben uns nicht allzu viel kaputt gemacht. Wir haben es weiter selbst in der Hand. Jetzt hat jeder Bock drauf, wieder anzugreifen.

Ich denke gar nicht, dass es sportlich bergab ging, eher ergebnistechnisch. Wenn ich an Saarbrücken (0:1/Red.) oder Essen (1:1) denke – da lief einiges unglücklich. Zu Beginn hatten wir das Glück auf unserer Seite, zum Beispiel in Verl (1:0 in der Nachspielzeit). Auch Osnabrück war glücklich, wo wir einen 2:0-Sieg ziehen, obwohl wir nur hinten drin gestanden sind. Ich denke, dass du jedes Geschenk, das du bekommst, über die Saison gesehen wieder abgeben musst. Bei uns war das leider der Fall. Deswegen kam die Winterpause gerade recht. Jetzt können wir uns neu sortieren.

Was zu Rieders absolutem Glück noch fehlt, ist der Aufstieg in die 2. Liga. Darüber und über andere aktuelle Themen sprachen wir mit dem 29-Jährigen.

München – Wie nach Hause kommen sei die Rückkehr zu den Löwen im Sommer gewesen, sagt Tim Rieder. In Kaiserslautern (2020/21) und bei Türkgücü (2021/22) ist der Dachauer nie richtig heimisch geworden, dafür umso mehr beim TSV 1860, seinem Herzensverein. Einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld hat er, in den ersten 17 Saisonspielen fand er sogar teilweise den Weg in den gegnerischen Strafraum (zwei Tore).

Tim Rieder geht gut vorbereitet in die Vorbereitung – er hat sich in Thailand fit gehalten. – Foto: sampics

Weil Sie das Taktische ansprachen: Welche Änderungen sind da zu erwarten?

Noch kann ich dazu nicht viel sagen. Angekündigt ist aber, dass wir im Trainingslager ein paar Dinge anreißen. Zuletzt haben wir meistens im 4-1-4-1 gespielt. Kann sein, dass sich da was verändert.

Haben Sie Präferenzen?

Als alleiniger Sechser komme ich gut zurecht, aber ich fühle mich auch wohl, wenn wir mit zwei Sechsern spielen. Dann kann ich mich mehr nach vorne einschalten. Letztlich fühle ich mich in beiden Systemen wohl, und am wohlsten in dem, in dem wir Spiele gewinnen (lacht).

Nach Ihrer Rückkehr im Sommer hatten Sie ja wie die Feuerwehr losgelegt – gleich mit einem Tor beim 4:3-Sieg in Dresden. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Bilanz der ersten 17 Spiele?

Mit meinem Start war ich sehr zufrieden. Durch meine Rote Karte (beim 3:1 gegen Halle/Red.) kam dann ein kleiner Bruch rein. Ich hab danach ein paar Spiele gebraucht, um wieder reinzukommen, aber zum Schluss gegen Essen, da konnte ich wieder meine ganze Aggressivität auf den Platz bringen. Ich bin nicht unzufrieden, wie es lief, aber es gibt sicher noch Luft nach oben.

Im Belek-Trainingslager kommt es zum Duell mit Ihrem Ex-Verein. Kann sich 1860 den FCK zum Vorbild nehmen?

In erster Linie muss man auf sich selbst schauen, aber klar: Lautern hatte auch eine Saison mit Höhen und Tiefen. Jede Mannschaft durchlebt Phasen, in denen es nicht so läuft. Ich hoffe sehr, dass wir unsere jetzt hinter uns haben.

Tim Rieder: Karriereende beim TSV 1860?

21 Spiele sind es noch. Worauf wird es ankommen?

Der Start wird sehr wichtig sein. Wir müssen wieder das Gefühl kriegen, Spiele gewinnen zu können – und die Euphorie im Verein neu entfachen. Alle müssen zusammenstehen, auf dem Platz und außerhalb – damit wir am Ende das große Ganze kriegen.

Ist es für die Köpfe besser, wieder in der Rolle des Jägers zu sein?

Ehrlich gesagt habe ich mich nie als Gejagter gefühlt. Allerdings bin ich auch kein Typ, der jede Woche auf die Tabelle schaut. Abgerechnet wird im Mai, und bis dahin ist es noch ein sehr, sehr langer Weg.

Mit wem rechnen Sie bis zum Schluss im Aufstiegskampf?

Mal sehen, wie Elversberg aus den Startlöchern kommt. Saarbrücken kann gefährlich werden – die stehen defensiv sehr gut. Im Moment steht Saarbrücken auf Platz drei – da können sie gerne bleiben (lacht).

Im Sommer hatten Sie ja betont, wie happy Sie sind, zurück bei 1860 zu sein. Sind Sie gekommen, um zu bleiben?

Von meiner Seite aus hätte ich nichts dagegen, meine Karriere bei 1860 zu beenden. Und am liebsten dann eine Liga weiter oben. Aber jetzt müssen wir erst mal gut aus der Winterpause kommen und unsere Spiele gewinnen.

Interview: Uli Kellner