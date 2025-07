Tim Reick will mit Emmendingen "im zweiten Jahr oben mitspielen"

Aufsteiger im Porträt: In einer Serie stellen wir die Aufsteiger im Fußball vor. Der FC Emmendingen schaffte als Vizemeister der Bezirksliga über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Landesliga. Es war der vierte Anlauf.

Es war die bemerkenswerteste Wende der zurückliegenden Bezirksliga-Saison: Der FC Emmendingen, zuvor wie schon oft als Meisterschaftsfavorit gehandelt, spielte eine verkorkste Hinrunde, hatte nach elf Partien 14 Punkte Rückstand auf den ersten Platz, und sogar der Aufstiegsrelegationsplatz drohte bei neun Punkten Abstand außer Reichweite zu geraten, was die Trennung von Trainer Pascal Spöri zur Folge hatte.

Dessen Nachfolger war sein Vorgänger: Mario Rombach, dem zunächst der Sportliche Leiter Marius Kasten als Co-Trainer zur Seite gestellt wurde. Im weiteren Saisonverlauf gelang den Emmendingern eine spektakuläre Aufholjagd, an deren Ende sie mit der Vizemeisterschaft belohnt wurden – zum vierten Mal hintereinander. Doch im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Versuchen konnte sich der FCE diesmal gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Hochrhein, die SG FC Wehr-Brennet, in den Aufstiegsspielen zur Landesliga durchsetzen. Mittelfeldstratege Tim Reick freut sich über die Rückkehr in den Fußball auf überbezirklicher Ebene nach sechs Jahren. Zum Porträt des FC Emmendingen (BZ-Plus).