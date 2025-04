Tim Potzler wechselt von 04/19 zu Türkgücü

Als Tabellendritter der Düsseldorfer Kreisliga A hat Türkgücü Ratingen vor den Partien an diesem Gründonnerstag vier Punkte Rückstand auf den -zweiten, den SV Hösel. Die Vizemeisterschaft würde am Saisonende den Aufstieg in die Bezirksliga bedeuten – das hat Türkgücü demnach nicht mehr selbst in der Hand, auch wenn es aktuell noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Das ist vielleicht alles etwas viel für den Zugang, für den ein neuer Verein aber naturgemäß erst einmal lobende Worte nach der Zusage aufbringt. Zur Einordnung: Potzler kam im Jahr 2019 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf zurück zu seinem Jugendklub Ratingen 04/19 und hat seitdem dort 119 Pflichtspiele in Oberliga und Niederrheinpokal absolviert. Dabei hat er zwölf Tore geschossen und 14 vorbereitet – die Bilanz des Offensivspielers zeigt schon, dass er sich nie so richtig durchsetzen konnte.

In der aktuellen Saison steht der Linksfuß gerade einmal bei aktuell neun Pflichtspieleinsätzen, von davon möglichen 810 Spielminuten war er nur 509 auf dem Platz und hat bislang noch gar keine Torbeteiligung gesammelt. Beim Highlight-Spiel von 04/19 in dieser Saison, dem Viertelfinale gegen den MSV Duisburg, wurde der 24-Jährige in der 31. Minute eingewechselt und sah in der 104. Minute bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Ratingens Cheftrainer Peter Radojewski hatte im großen Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion zum Jahreswechsel diese Aktion als „dumm und dümmer“ bezeichnet und Potzler seither nicht mehr eingesetzt – bis zu seiner Einwechslung in der 68. Minute im Spiel beim 1. FC Monheim am Gründonnerstag, kurz nach Bekanntgabe seines Wechsels.

Der ist daher auch logisch und vielleicht genau der Neuanfang den der 24-Jährige braucht – und wenn Türkgücü Ratingen davon profitieren kann, haben beide Seiten etwas davon.