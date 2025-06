Tim Müller macht Aufstieg klar

Hüffelsheim. Der Aufstieg ist geschafft. Die SG Hüffelsheim spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Vor der Rekordkulisse von gut 600 Zuschauern auf Palmenstein musste beim Finale gegen den aufopferungsvoll gegen den Abstieg kämpfenden SV Nanz-Dietschweiler ein Elfmeter die Entscheidung bringen. Tim Müller verwandelte souverän (70.) und machte seine Mannschaft damit zum direkten Aufsteiger.

Die Partie war nervenaufreibend. Vor allem, weil die SG ihre im ersten Abschnitt herausgespielten Gelegenheiten nicht nutzen konnte. Ein überragender SV-Keeper Joshua Purket und die Nerven standen einem Torerfolg entgegen. Die Gäste spielten ihrerseits prima mit, wurden auch durch Standards immer wieder gefährlich. Nach Seitenwechsel dasselbe Bild. Die SG drückte, kam durch Niklas Mörbel (60.) und Tom Reidenbach und Cedric Lind (61.) zu Möglichkeiten. Tim Müller scheiterte mit einem Freistoß aus 22 Metern an der Latte (66.). Dann der Treffer, der die Stimmung unter den Fans zum ersten Mal überschwappen ließ. Nach Foul an Reidenbach verwandelte Müller den Strafstoß sicher. Der Rest war Nervensache. Der SV drückte, wollte den eigenen Abstieg unbedingt vermeiden, die SG zitterte sich letztendlich zum Dreier.

„Große Erleichterung, denn der Gegner war viel besser als sein Tabellenplatz und hat uns keine Räume gelassen“, sagte ein überglücklicher SG-Trainer André Weingärtner nach Abpfiff. Seinen Jungs zollte er ein Lob dafür, dass sie die Partie trotz der großen Belastung so ruhig bestritten, erst am Ende mit dem Gefühl des Aufstiegs doch unruhig wurden. Für den 38-jährigen Hannes Balzer ist dieser Aufstieg im Herbst der Karriere etwas Besonderes. „Ich habe tatsächlich morgen frei“, kündigte er an, „schon ein bisschen feiern“ zu wollen. Ein Jahr will der 38-Jährige auf alle Fälle noch dranhängen. Noch nicht realisieren konnte Tim Krafft das Geschehen, während der Torschütze cool blieb. So, wie beim Elfmeter. „Was lange währt, wird endlich gut“, bemühte Simon Engelbert als Sportlicher Leiter das bekannte Sprichwort. Auf Palmenstein war danach jedenfalls erst einmal Party angesagt. Und Mallorca wartet auch noch.