Tim Merstetter übernimmt bei den SF Schliengen doppelt Verantwortung

Die nächste Fußballgeneration prägt die SF Schliengen. Dazu zählt auch Tim Merstetter. Der 24-Jährige ist als Spieler und Sportchef eine doppelte Stütze beim Bezirksligisten.

Man nennt sie die Generation Z. Jene Menschen, die – je nach Definition – zwischen 1996 und 2010 geboren wurden. Diese Generation prägt inzwischen auch die SF Schliengen. Zum Bezirksliga-Kader zählen 17 Spieler, die im neuen Jahrtausend zur Welt kamen.

Drei Fußballer der Generation Z haben sich entschieden, in ihrem Verein auch neben dem Rasen früh Verantwortung zu übernehmen. So haben Tim Merstetter (Jahrgang 2001), Florian Kessler (1997) und Yannick Klucker (2000) wichtige Ämter bei den Sportfreunden inne. Merstetter und Kessler bilden seit diesem Sommer die sportliche Leitung, Klucker hat den Trainerposten in der zweiten Mannschaft übernommen.